Chiều 19-11, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân dự, chỉ đạo.

Đại tá Bùi Xuân Bình - Chính ủy vùng phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc; đại diện các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp; Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện cùng hơn 300 cán bộ, giáo viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử của Ngày Nhà giáo Việt Nam; bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác huấn luyện. Qua đó, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm 2026, Trung tâm Huấn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới; đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và đào tạo giai đoạn 1 cho học viên sĩ quan khóa 71 của Học viện Hải quân. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên huấn luyện với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực bền bỉ.

Chỉ huy trung tâm trao giấy khen cho các cán bộ, giáo viên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Bùi Xuân Bình ghi nhận, biểu dương những thành tích tập thể Trung tâm Huấn luyện đạt được trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, tư duy và phương pháp huấn luyện; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy; nâng cao trình độ quản lý, huấn luyện, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Dịp này, Trung tâm Huấn luyện tặng giấy khen cho 12 cán bộ và giáo viên tiêu biểu đoạt giải trong hội thi cán bộ, giáo viên huấn luyện đào tạo giỏi cấp trung tâm lần thứ IV, năm 2026.