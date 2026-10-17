Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

Dự chương trình có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo, đại diện các liên đoàn thể thao của tỉnh; đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) của trung tâm qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Bộ môn Wushu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam tặng hoa chúc mừng tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

Đại diện các liên đoàn thể thao, đơn vị, câu lạc bộ thể thao tặng hoa chúc mừng tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

Tiết mục võ thuật biểu diễn trong chương trình

Trong chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của đơn vị. Thành lập năm 1991 trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ HLV hạn chế, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, các thế hệ cán bộ, HLV đã từng bước đặt nền móng cho sự phát triển của thể thao thành tích cao tỉnh nhà.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống của đơn vị

Trải qua 35 năm, trung tâm từng bước chuyển từ đào tạo phong trào sang đào tạo bài bản, chuyên sâu; chú trọng tuyển chọn, bồi dưỡng VĐV ở các môn thể thao thế mạnh như wushu, điền kinh, cử tạ... và thể thao dân tộc.

Nhiều VĐV của tỉnh đã giành huy chương tại các giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc, SEA Games và các giải đấu quốc tế. Những thành tích mà các VĐV đoạt được đã góp phần khẳng định vị thế của thể thao Lạng Sơn trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu trong chương trình

Phát huy truyền thống 35 năm, thời gian tới, trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện VĐV; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ thể thao, tập trung nguồn lực cho các môn thể thao mũi nhọn, từng bước nâng cao thành tích thi đấu, đóng góp vào sự phát triển của thể thao tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên tiêu biểu của đơn vị

Các cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Nhân dịp này, 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (19/11/1991 - 19/11/2026) đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.