Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Dự lễ có Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5; đại biểu Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); lãnh đạo địa phương cùng cán bộ, chỉ huy Trung tâm HLQSQG 2 qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đinh Ngọc

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại quá trình 20 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Ngày 31-10-2006, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trường bắn Quốc gia khu vực 2, tiền thân của Trung tâm HLQSQG 2. Đến năm 2012, đơn vị được quy hoạch, xây dựng thành Trung tâm HLQSQG 2.

Qua những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhân lực và điều kiện sinh hoạt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, từng bước xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đinh Ngọc

Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thao trường, phục vụ huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao, diễn tập và thực hành bắn đạn thật cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5.

Ngoài ra, Trung tâm còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp dân phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen và bức trướng cho Trung tâm HLQSQG 2. Ảnh: Đinh Ngọc

Trong 20 năm qua, đơn vị có 148 tập thể và 794 lượt cá nhân được khen thưởng. Đặc biệt, năm 2024, tập thể đơn vị và 3 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay quân sự Yak-130 gặp sự cố.

Nhân dịp này, các đại biểu đã nghe đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ Trung tâm HLQSQG 2.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng bằng khen cho Trung tâm vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2026.