Trung tâm Huấn luyện 334 phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề '80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Diễn ra từ ngày 5-10 đến 25-12, đợt thi đua nhằm cổ vũ cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Trung tâm phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Thành Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Trung tâm Huấn luyện 334 phát động Đợt thi đua cao điểm.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Đợt thi đua tập trung vào ba nội dung trọng tâm: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cùng với đó, Trung tâm chú trọng thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động của các ngành, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Để đợt thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát chức năng, nhiệm vụ; tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua đến từng tập thể, cá nhân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, tọa đàm, thi tìm hiểu lịch sử, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn”; phát huy vai trò xung kích của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội đồng quân nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Trung tâm.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp duy trì nền nếp, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt. Việc bình xét, khen thưởng bảo đảm đúng người, đúng thành tích, kịp thời, công khai, qua đó tạo động lực để cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua.