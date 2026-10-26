Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam lãi hơn 864 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 31.900 tỷ

Lãi quý III tăng gần gấp đôi

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) đạt doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ 76,89 tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, giá vốn dịch vụ lên tới 103,57 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp lỗ gộp 26,68 tỷ đồng, thu hẹp so với mức lỗ 59,32 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính đạt 388,14 tỷ đồng. Nhờ nguồn thu này, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 405,24 tỷ đồng, tăng 88,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 323,83 tỷ đồng, tăng khoảng 93,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 586,47 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 44.611,24 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 141,76 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 16.839,60 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1.029,38 tỷ đồng, giảm khoảng 63,2%. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi 64,99 tỷ đồng từ hoạt động bán bất động sản đầu tư.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.084,75 tỷ đồng, giảm khoảng 94,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 864,76 tỷ đồng, so với 15.418,19 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5.191 đồng, trong khi cùng kỳ đạt 92.546 đồng.

VEFAC lãi hơn 864 tỷ đồng sau 9 tháng

Tổng tài sản tăng lên hơn 31.900 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VEFAC đạt 31.905 tỷ đồng, tăng khoảng 35,9% so với cuối năm 2025.

Tài sản ngắn hạn đạt 19.710 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 12.894 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 4.129 tỷ đồng đầu năm. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 578,89 tỷ đồng xuống còn 41,25 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, bất động sản đầu tư có giá trị 6.450 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 4.874,80 tỷ đồng, tăng khoảng 342,84 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn chi phí xây dựng cơ bản dở dang tập trung tại dự án Tổ hợp hỗn hợp Trung tâm Thương mại, Dịch vụ và Văn hóa tại số 148 Giảng Võ, Hà Nội, với 3.785,71 tỷ đồng.

Dự án Vinhomes Global Gate ghi nhận 794,20 tỷ đồng, trong khi dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có chi phí xây dựng cơ bản dở dang 272,30 tỷ đồng. Các dự án khác chiếm 22,59 tỷ đồng.

Người mua trả trước đạt 8.374 tỷ đồng

Tại cuối tháng 9, nợ phải trả của VEFAC đạt 24.364,67 tỷ đồng, tăng khoảng 45,1% so với mức 16.797,20 tỷ đồng cuối năm 2025. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 9.410 tỷ đồng lên 17.862 tỷ đồng, còn nợ dài hạn giảm từ 7.387 tỷ đồng xuống 6.502 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng lên 8.373,67 tỷ đồng, so với 411,07 tỷ đồng tại cuối năm trước. Chi phí phải trả ngắn hạn đạt 3.823,68 tỷ đồng, trong khi các khoản phải trả ngắn hạn khác ở mức 2.115,41 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026 đạt 7.540,50 tỷ đồng, tăng so với 6.675,74 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, vốn cổ phần giữ nguyên ở mức 1.666,04 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 5.869,20 tỷ đồng.