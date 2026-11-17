Các đại biểu trao quyết định và tặng hoa ra mắt các câu lạc bộ - Ảnh: L.O

Trong khóa học mới, trung tâm tiếp tục tổ chức các lớp năng khiếu thuộc nhiều lĩnh vực, như: Văn hóa, nghệ thuật, thể thao và kỹ năng. Đồng thời công bố quyết định thành lập, kiện toàn và ra mắt 8 câu lạc bộ, gồm: Nghi thức Đội, Chim Khuyên, Guitar và Organ, võ Karate, cờ vua, võ Thiếu lâm, Zumba-Aerobic và tiếng Trung Quốc.

Các hoạt động này sẽ tiếp tục tạo thêm môi trường học tập, sinh hoạt, giúp thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và sở trường.

Tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh: L.O

Dịp này, đại diện lãnh đạo trung tâm đã tặng hoa, quà tri ân đội ngũ giáo viên, cộng tác viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.