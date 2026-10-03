Trung tâm Hành chính-Chính trị Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển giao cho Trường Đại học Sài Gòn

Theo Quyết định, tài sản điều chuyển là cụm công trình trụ sở tại số 198 đường Bạch Đằng (địa chỉ khác là số 01 đường Phạm Văn Đồng), phường Bà Rịa (TPHCM), bao gồm cụm A1, A2, B1, B2, B3 và Trung tâm Hội nghị.

Khu đất có tổng diện tích 147.856m² với nguyên giá và giá trị còn lại của đất là hơn 2.881,7 tỷ đồng. Tổng diện tích sàn sử dụng công trình là 204.499m², có nguyên giá nhà hơn 1.355,9 tỷ đồng và giá trị còn lại đạt hơn 790,9 tỷ đồng.

Việc chuyển đổi công năng nhằm đáp ứng mục đích sử dụng phục vụ công tác giáo dục, đào tạo của Trường Đại học Sài Gòn sau khi tiếp nhận.

UBND TP giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản cùng hồ sơ pháp lý liên quan, hạch toán và cập nhật biến động tài sản theo quy định.

Trường Đại học Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, bố trí sử dụng tài sản đúng mục đích, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí và khẩn trương đưa cơ sở này vào phục vụ công tác giáo dục, đào tạo ngay từ năm học 2026-2027.