Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Lạc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc.

Năm 1996, Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc được thành lập với cơ sở vật chất ban đầu chỉ có 3 phòng học và 1 phòng hội đồng; đội ngũ giáo viên còn thiếu, điều kiện dạy và học gặp nhiều khó khăn. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có nhiều thay đổi về tên gọi, mô hình tổ chức và nhiệm vụ, Trung tâm luôn nỗ lực đổi mới, kiên định mục tiêu mở rộng cơ hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, hướng nghiệp và đào tạo nghề, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua từng giai đoạn, Trung tâm từng bước khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng giáo dục. Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm có 89 sáng kiến, đề tài, giải pháp đổi mới, trong đó có 81 sáng kiến cấp cơ sở và 8 sáng kiến cấp tỉnh. Học sinh của Trung tâm đạt 141 giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Trung tâm nhiều năm liền duy trì từ 99-100%. Riêng năm học 2025-2026, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT đứng đầu khối GDNN-GDTX của tỉnh. Nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Những kết quả nổi bật và toàn diện là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trung tâm.

Với những thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là niềm tự hào, đồng thời là nguồn động viên to lớn để Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc.

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc đạt được trong 30 năm qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Những đóng góp của Trung tâm không chỉ được thể hiện qua quy mô, chất lượng đào tạo mà còn ở việc mở rộng cơ hội học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động đổi mới, tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuyển đổi mô hình thành Trường Trung học nghề Yên Lạc; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường, chính quyền và doanh nghiệp; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành và hạ tầng chuyển đổi số. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, cha mẹ học sinh và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm phát triển ổn định, bền vững.