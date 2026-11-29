Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã phê duyệt kế hoạch triển khai 1 triệu vệ tinh trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) Starmind của SpaceX ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Dự án đặt ra một hướng phát triển mới cho hạ tầng AI: sử dụng vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời để thực hiện các phép tính trong không gian, sau đó truyền kết quả về Trái Đất.

Ý tưởng này xuất hiện giữa lúc các trung tâm dữ liệu trên mặt đất gây nhiều tranh luận vì tiêu thụ lượng lớn tài nguyên, trong đó có nước để làm mát bộ xử lý. Tuy nhiên, đưa hoạt động tính toán ra ngoài không gian chưa đồng nghĩa với việc giải quyết được những vấn đề đó. Một số áp lực có thể chuyển sang dạng khác, trong khi những rủi ro mới xuất hiện cả trên quỹ đạo lẫn trong khí quyển.

Bài toán làm mát vẫn chưa được giải quyết

Một trở ngại lớn đối với trung tâm dữ liệu ngoài không gian là khả năng thải nhiệt. Các bộ xử lý tạo ra nhiều nhiệt khi hoạt động, nên việc duy trì nhiệt độ phù hợp là điều kiện cần thiết để hệ thống vận hành ổn định.

Trên mặt đất, nhu cầu làm mát khiến trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều tài nguyên. Nhưng trong môi trường chân không, nhiệt chỉ có thể thoát ra ngoài bằng bức xạ, khiến việc giải phóng lượng nhiệt dư thừa trở nên khó khăn hơn.

Vệ tinh vẫn kiểm soát nhiệt độ theo cách này, song thông thường không tạo ra lượng nhiệt lớn như trung tâm dữ liệu. Khi hoạt động tính toán AI được đưa lên quỹ đạo, khả năng làm mát có thể trở thành yếu tố giới hạn công suất và thời gian vận hành.

Vệ tinh thử nghiệm AI được Google phóng gần đây phải tạm dừng giữa các lượt tính toán để thải nhiệt dư thừa, cho thấy khó khăn trong việc duy trì hoạt động xử lý dữ liệu liên tục ngoài không gian. Hiệu quả của các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo vì thế còn phụ thuộc vào khả năng làm mát, bởi hệ thống có thể phải gián đoạn hoạt động khi nhiệt chưa được giải phóng kịp thời.

Tác động môi trường có thể quay trở lại Trái Đất

Quy mô của Starmind cũng đặt ra thách thức lớn. Số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo quanh Trái Đất hiện đã gần chạm mốc 20.000, trong khi dự án của SpaceX dự kiến triển khai tới 1 triệu thiết bị. Nếu được thực hiện đầy đủ, số vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo sẽ tăng lên gấp khoảng 50 lần hiện nay.

Nếu mỗi vệ tinh có tuổi thọ khoảng 5 năm, tương tự Starlink, việc duy trì mạng lưới này sẽ đòi hỏi phóng khoảng 500 vệ tinh mỗi ngày. Về lâu dài, khi mạng lưới bước vào chu kỳ thay thế, số vệ tinh hết hạn cần được xử lý mỗi ngày cũng sẽ ở mức tương đương.

Với vệ tinh hoạt động ở độ cao dưới 2.000 km, phương án xử lý thông thường khi hết thời gian sử dụng là đưa chúng trở lại khí quyển Trái Đất để cháy rụi. Trong quá trình đó, vật liệu cấu thành vệ tinh phản ứng với các chất trong khí quyển, tạo ra những hợp chất lưu lại ở tầng khí quyển cao.

Lượng nhôm, titan, đồng và chì từ vệ tinh cháy trong khí quyển hiện đã vượt lượng tương ứng đến từ thiên thạch tự nhiên. Đáng lo ngại nhất là nhôm, bởi oxit nhôm có thể góp phần phá hủy tầng ozone, khiến lượng tia cực tím tới bề mặt Trái Đất tăng lên, kéo theo nguy cơ ung thư da.

Đưa hoạt động xử lý dữ liệu lên quỹ đạo vì thế chưa giải quyết được toàn bộ tác động môi trường của các trung tâm dữ liệu. Khi vệ tinh hết thời gian sử dụng và cháy trong khí quyển, vật liệu từ chúng vẫn có thể ảnh hưởng trở lại môi trường sống trên Trái Đất.

Thêm sức ép lên bầu trời và quỹ đạo

Việc đưa 1 triệu vệ tinh còn có thể làm thay đổi bầu trời đêm. Mỗi vệ tinh Starmind dự kiến rộng 75 m và vào đầu buổi tối có thể sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào. Khi toàn bộ mạng lưới được triển khai, hàng trăm vệ tinh có thể cùng xuất hiện phía trên đường chân trời tại bất kỳ vị trí quan sát nào.

Mật độ thiết bị tăng mạnh cũng làm gia tăng nguy cơ va chạm. Vệ tinh di chuyển với tốc độ khoảng 7 km/giây, nên một vụ va chạm có thể tạo ra đám mảnh vỡ tiếp tục đe dọa những vật thể khác.

Kịch bản đáng lo ngại là “Hội chứng Kessler”, theo đó các vụ va chạm tạo ra mảnh vỡ, rồi những mảnh vỡ này tiếp tục gây va chạm theo chuỗi, có thể khiến quỹ đạo Trái Đất tầm thấp không còn sử dụng được.

SpaceX hiện giảm rủi ro cho Starlink bằng cách điều chỉnh đường bay vệ tinh để tránh những vụ va chạm tiềm tàng. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ có tác dụng khi thiết bị còn hoạt động. Những vệ tinh hỏng hoặc mất khả năng điều khiển sẽ trở thành mối nguy trên quỹ đạo.

Cách quản lý Starmind cũng đặt ra câu hỏi về mức độ giám sát môi trường. Dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump, FCC đã quyết định không yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung theo Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia đối với hệ thống này. Quyết định cho thấy xu hướng nới lỏng giám sát trong bối cảnh quy mô triển khai vệ tinh tăng mạnh, kéo theo những rủi ro đối với khí quyển và an toàn quỹ đạo.

Rào cản tài chính chưa được tháo gỡ

Bên cạnh những thách thức về kỹ thuật và môi trường, chi phí triển khai năng lực tính toán AI trên quỹ đạo cao hơn nhiều so với phương án tương đương trên mặt đất. Điều này đặt ra câu hỏi liệu các trung tâm dữ liệu ngoài không gian có đủ hiệu quả kinh tế để được triển khai trên quy mô lớn hay không.

Trong khi đó, dòng vốn đầu tư vào AI hiện vượt xa doanh thu. Một dự án có quy mô lớn như Starmind vì thế còn phụ thuộc vào khả năng duy trì nguồn tài chính trong thời gian dài. Nếu làn sóng đầu tư AI là bong bóng và đổ vỡ, triển vọng triển khai mạng lưới cũng có thể bị ảnh hưởng.

Việc được cấp phép mở đường cho kế hoạch của SpaceX, nhưng chưa bảo đảm 1 triệu vệ tinh sẽ được đưa lên quỹ đạo. Khả năng giảm áp lực tài nguyên trên mặt đất vẫn phải được cân nhắc cùng chi phí làm mát, phóng và thay thế thiết bị, cũng như những tác động đối với khí quyển và an toàn không gian.