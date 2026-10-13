Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên thả động vật tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi)

Hoạt động được thực hiện theo Quyết định số 200/QĐ-VQG ngày 09/10/2026 của Vườn quốc gia Hoàng Liên về việc thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.

Đại diện lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) và Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) phối hợp tổ chức thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.

Theo biên bản ghi nhận, đợt thả này có 3 loài gồm: 10 cá thể khỉ đuôi dài, 5 cá thể rùa núi vàng và 1 cá thể trăn đất. Các cá thể đều thuộc nhóm IIB và được đánh giá có tình trạng sức khỏe tốt trước khi thả.

Địa điểm thả thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ của Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực này không có dân cư sinh sống, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho động vật hoang dã sau khi trở lại môi trường tự nhiên.

Tại thời điểm thả, các cá thể động vật nhanh chóng di chuyển vào rừng, chủ động tìm nơi ẩn nấp và bước đầu có biểu hiện thích nghi với môi trường sống tự nhiên.

Công tác thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray được thực hiện đúng quy định.

Sau đợt thả, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray được đề nghị tiếp tục phân công lực lượng kiểm lâm và các bộ phận chuyên môn tăng cường tuần tra, kiểm tra, bảo vệ khu vực; theo dõi tình hình của các cá thể động vật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi săn bắt hoặc xâm hại động vật rừng.

Việc đưa động vật hoang dã sau cứu hộ trở lại môi trường tự nhiên góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì quần thể các loài động vật rừng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các vườn quốc gia.