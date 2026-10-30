Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình: Kết nối nguồn nhân lực, tạo 'cú hích' phát triển kinh tế - xã hội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình triển khai đồng bộ các hoạt động thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm. (Nguồn: ĐĐK)

Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 góp phần ổn định thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương sau sáp nhập tỉnh.

Mở rộng kết nối, nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập

Trong bối cảnh Ninh Bình bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập tỉnh, việc tổ chức, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Nhu cầu tuyển dụng đa dạng, yêu cầu ngày càng cao về trình độ, kỹ năng lao động đặt ra đòi hỏi phải tăng cường kết nối cung - cầu, nâng cao chất lượng thông tin thị trường và đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ việc làm.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình triển khai đồng bộ các hoạt động thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm; tổ chức phiên giao dịch việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Các hoạt động được triển khai linh hoạt, kết hợp tư vấn trực tiếp, giao dịch việc làm lưu động và kết nối trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động và doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm đã thu thập 1.216 phiếu nhu cầu tuyển dụng của 608 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác khảo sát, cập nhật thông tin được duy trì thường xuyên, phục vụ tổng hợp biến động lao động, phân tích nhu cầu tuyển dụng và xây dựng các báo cáo chuyên đề. Đây là cơ sở để nhận diện nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động lựa chọn việc làm phù hợp, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thị trường lao động.

Đáng chú ý, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin tuyển dụng. Các vị trí việc làm, chương trình việc làm trong nước và ngoài nước thường xuyên được đăng tải trên website, fanpage và các kênh truyền thông của đơn vị. Trung tâm cũng xây dựng mã QR tra cứu thông tin tuyển dụng, trình chiếu bản tin việc làm nhằm giúp người lao động tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Theo dữ liệu cập nhật đầu tháng 10/2026, Cổng thông tin việc làm của Trung tâm hiển thị trên 6.000 tin tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như dệt may - da giày, sản xuất, điện - điện tử, cơ khí, xây dựng, du lịch - khách sạn, kế toán, ô tô và dịch vụ khách hàng.

Nguồn thông tin này giúp người lao động tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp mà không nhất thiết phải trực tiếp đến từng doanh nghiệp; đồng thời cung cấp căn cứ tham khảo để lựa chọn ngành học, bổ sung kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Đây là số tin được hệ thống hiển thị tại thời điểm cập nhật, không đồng nghĩa với tổng nhu cầu tuyển dụng của toàn tỉnh.

Cùng với hoạt động kết nối việc làm, Trung tâm chú trọng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), gắn hỗ trợ thu nhập với tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm, giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.

Từ tháng 9/2026, Trung tâm phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức “Điểm tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội”, duy trì định kỳ mỗi tháng một ngày vào thứ Ba của tuần đầu tiên. Người lao động được tư vấn, giải đáp về BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quyền lợi, mức hưởng, thủ tục giải quyết chế độ và cách sử dụng các ứng dụng số. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về chính sách an sinh, hạn chế nguy cơ gián đoạn việc tham gia bảo hiểm khi người lao động chuyển đổi việc làm.

Mô hình Phiên chợ “Xanh lại những ước mơ” đang được triển khai tại tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Đào tạo, phát triển và cung ứng nhân lực gắn với thực tế

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Trong bối cảnh công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo tác động đến nhiều ngành nghề, thị trường lao động không chỉ cần đủ số lượng lao động mà còn đòi hỏi chất lượng, trình độ và kỹ năng phù hợp. Do đó, kết nối việc làm cần gắn với tư vấn học nghề, đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp, giúp người lao động chủ động đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

Trong 9 tháng vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình đã tư vấn cho khoảng 93.140 lượt người, giới thiệu việc làm cho 14.051 lượt người, trong đó có 9.663 lượt người được tuyển dụng. Kết quả cho thấy, khối lượng hoạt động kết nối việc làm lớn, góp phần hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội nghề nghiệp và giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực.

Thông qua tư vấn trực tiếp, các phiên giao dịch việc làm và hệ thống thông tin tuyển dụng, người lao động có điều kiện tìm hiểu yêu cầu của doanh nghiệp, đối chiếu với năng lực, kinh nghiệm của bản thân để lựa chọn công việc phù hợp. Những dữ liệu tuyển dụng trong các lĩnh vực điện - điện tử, cơ khí, sản xuất, dệt may, ô tô, du lịch - khách sạn cũng là nguồn tham khảo thiết thực cho người đang học nghề, tìm việc hoặc có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Việc khai thác hiệu quả thông tin thị trường lao động có thể hỗ trợ người lao động xác định những kỹ năng cần bổ sung, đồng thời giúp các cơ sở đào tạo tham khảo nhu cầu thực tế để định hướng đào tạo theo ngành nghề. Để nâng cao hiệu quả, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, Trung tâm, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Trong đó, thông tin về vị trí việc làm, tiêu chuẩn chuyên môn và kỹ năng tuyển dụng cần được cập nhật thường xuyên, làm căn cứ cho hoạt động tư vấn và định hướng nghề nghiệp.

Một trong những kênh kết nối quan trọng là các phiên giao dịch việc làm. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm đã tổ chức 45 phiên, gồm 19 phiên định kỳ, 13 phiên chuyên đề, 1 phiên lưu động và 12 phiên trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành phố. Việc đa dạng hóa hình thức tổ chức giúp người lao động tiếp cận nhà tuyển dụng thuận lợi hơn, đồng thời mở rộng phạm vi kết nối giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực.

Nổi bật, phiên giao dịch việc làm lưu động tại Lễ hội Hoa Lư tháng 4/2026 có 213 đơn vị đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng, 25 đơn vị tham gia trực tiếp, với tổng chỉ tiêu tuyển dụng 27.810 người và thu hút 1.356 lao động tham dự. Hoạt động không chỉ tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp giữa người tìm việc và doanh nghiệp mà còn giúp người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu công việc và định hướng bổ sung kỹ năng.

Bên cạnh thị trường trong nước, Trung tâm tiếp tục triển khai hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với chương trình EPS năm 2026, có 879 người đăng ký dự thi thuộc bốn ngành sản xuất chế tạo, dịch vụ, ngư nghiệp và công nghiệp gốc; 196 người được lựa chọn, hướng dẫn tham gia học định hướng và 231 lao động đã xuất cảnh theo chương trình.

Đối với chương trình lao động thời vụ tại tỉnh Jeju, Hàn Quốc, Trung tâm tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục cho 1.110 lượt người nộp hồ sơ, trong đó 574 người trúng tuyển. Đến tháng 9/2026, có 244 người đã xuất cảnh và 23 người về nước; theo báo cáo, không có trường hợp bỏ trốn hoặc cư trú bất hợp pháp. Tại thành phố Asan, tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc, có 12 lao động được phía Hàn Quốc lựa chọn và đã xuất cảnh làm việc thời vụ…

Các kết quả này cho thấy hoạt động cung ứng nhân lực của Trung tâm được triển khai trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Việc tuyển chọn, hướng dẫn thủ tục và tổ chức học định hướng giúp người lao động chuẩn bị tốt hơn trước khi làm việc ở nước ngoài. Qua đó, người lao động có thêm lựa chọn nghề nghiệp, còn địa phương mở rộng kênh kết nối và phát triển nguồn nhân lực theo các chương trình hợp tác được triển khai.

Hoạt động tuyển dụng lao động tại Nhà máy sản xuất máy tính Quanta trong KCN Mỹ Thuận, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: ĐĐK)

Lan tỏa giá trị an sinh xã hội

Cùng với nhiệm vụ kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình còn chú trọng hỗ trợ các nhóm lao động có hoàn cảnh đặc thù, giúp họ tiếp cận cơ hội việc làm và từng bước ổn định cuộc sống. Đây là phương diện quan trọng thể hiện vai trò xã hội của dịch vụ việc làm, góp phần bảo đảm an sinh và tạo điều kiện để người lao động hòa nhập, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm đã tư vấn việc làm cho 4.576 quân nhân xuất ngũ, gồm 4.146 quân nhân xuất ngũ từ quân đội và 401 quân nhân xuất ngũ từ lực lượng công an. Tuy nhiên, hiệu quả giới thiệu việc làm đối với nhóm này còn hạn chế do một bộ phận có xu hướng tự học nghề, ít lựa chọn công việc lao động phổ thông hoặc chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của doanh nghiệp. Thực tế đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp với các cơ quan quân sự, công an ở cơ sở, đồng thời đổi mới phương thức tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

Đối với người nghiện ma túy, phạm nhân, người được đề nghị đặc xá và người chấp hành xong án phạt tù, Trung tâm phối hợp với cơ sở cai nghiện ma túy, các trại giam, trại tạm giam và cơ quan liên quan tổ chức 27 hội nghị tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp cho 6.712 người. Hoạt động góp phần giúp các đối tượng tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm công việc phù hợp và từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Đáng chú ý, mô hình Phiên chợ “Xanh lại ước mơ” trên không gian mạng được Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm xây dựng từ tháng 5/2026, hướng tới kết nối người chấp hành xong án phạt tù với doanh nghiệp thông qua chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử và mã QR tra cứu.

Trong tháng 9/2026, Trung tâm phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh tổ chức ba phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho người lao động, người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá. Các phiên có 31 doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng, thu hút 614 người tham dự; trong đó 566 lượt người được phỏng vấn trực tiếp và 103 người được doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng.

Tính chung các hoạt động hỗ trợ nhóm đối tượng này, Trung tâm đã tư vấn việc làm cho 333 người, giới thiệu việc làm cho 163 người có việc làm tại doanh nghiệp; riêng phiên giao dịch việc làm “Xanh lại ước mơ” có 36 người tìm được việc làm. Những kết quả này cho thấy việc làm không chỉ bảo đảm thu nhập mà còn tạo động lực để người lao động ổn định cuộc sống, tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Sự đồng hành của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đơn vị dịch vụ việc làm góp phần mở rộng cơ hội cho các nhóm yếu thế, qua đó hỗ trợ bảo đảm an sinh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn, điều quan trọng trong thời gian tới là phải thống nhất nhận thức: Phiên chợ “Xanh lại ước mơ” không phải hoạt động mang tính thời điểm hay đơn thuần là một trang tuyển dụng, mà phải trở thành một bộ phận trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Người lao động tại Công ty TNHH Smart Shirts Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Để làm được điều đó, dữ liệu “người tìm việc” và “việc tìm người” cần được cập nhật thường xuyên, bảo đảm chính xác, xác định rõ những thông tin còn hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật những thông tin cần thiết của người lao động.

Trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập tỉnh, Ninh Bình đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao và đô thị xanh gắn với di sản. Để đáp ứng yêu cầu đó, nguồn nhân lực cần được kết nối hiệu quả với nhu cầu tuyển dụng, được hỗ trợ nâng cao kỹ năng và có điều kiện tiếp cận việc làm ổn định. Một thị trường lao động vận hành hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tuyển dụng, người lao động có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp và địa phương khai thác tốt hơn nguồn lực con người.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng năm nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình đang phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Từ thu thập thông tin thị trường, tổ chức phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ học nghề, cung ứng lao động đến thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và đồng hành với các nhóm yếu thế, các hoạt động đều hướng tới mục tiêu mở rộng cơ hội việc làm, ổn định đời sống và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết giữa đào tạo và tuyển dụng, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua đó, dịch vụ việc làm không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt của người lao động và doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố an sinh xã hội, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Ninh Bình.