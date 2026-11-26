Hội chợ việc làm cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước năm 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10/01/2026 của UBND TP Hà Nội về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố, cùng Văn bản số 333/SNVVLATLĐ ngày 21/01/2026 của Sở Nội vụ TP Hà Nội và Văn bản số 1130/TTLĐNN-QLHTLĐ ngày 21/10/2026 của Trung tâm Lao động ngoài nước.

Toàn cảnh Hội chợ việc làm tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội - Ảnh: Phùng Thọ.

Chương trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), Sở Nội vụ TP Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm, UBND xã Phúc Thịnh cùng Văn phòng HRD Korea và Văn phòng IM Japan tại Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 8 giờ 00, tại khuôn viên Cơ sở Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước (thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã đón đông đảo người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước đến tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.

​Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết: Phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố hết sức quan tâm.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội phát biểu tại sự kiện - Ảnh: Phùng Thọ.

Bám sát mục tiêu năm 2026 giải quyết việc làm cho 171.000 lao động và duy trì tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy kết nối cung – cầu, tư vấn định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm ổn định.

Tính đến thời điểm diễn ra hội chợ, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 206.628 lao động, đạt 120,8% kế hoạch năm. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội, kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự phục hồi, phát triển năng động của thị trường lao động Thủ đô, đồng thời khẳng định hiệu quả của các giải pháp kết nối, hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn.

​Trên nền tảng đó, phiên giao dịch việc làm ngày 26/11 được triển khai theo phương thức kết hợp giữa phỏng vấn, tư vấn trực tiếp tại hội chợ trong khung giờ cao điểm từ 9 giờ 30 đến 12 giờ 00 và kết nối trực tuyến với hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội.

Nhờ hạ tầng liên thông này, hội chợ không chỉ phục vụ riêng nhóm lao động EPS và thực tập sinh IM Japan hồi hương mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho người lao động đang sinh sống, học tập trên địa bàn Thủ đô.

Ngay tại không gian giao dịch, đội ngũ tư vấn của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cùng Trung tâm Lao động ngoài nước trực tiếp giới thiệu vị trí tuyển dụng, hỗ trợ kết nối hồ sơ và tiếp nhận thông tin để tiếp tục đồng hành với ứng viên sau khi hội chợ khép lại.

Doanh nghiệp FDI Hàn – Nhật dẫn dắt trong danh sách tuyển dụng

​Sức hút của lực lượng lao động đã qua rèn luyện trong môi trường công nghiệp quốc tế được thể hiện rõ qua quy mô và chất lượng các nhà tuyển dụng góp mặt tại hội chợ.

Tổng số đơn vị tham gia là 31 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng lên tới 1.327 chỉ tiêu. Trước đó một ngày, kết quả khảo sát chi tiết ngày 25/11/2026 của Ban Tổ chức trên 31 đơn vị với 1.288 chỉ tiêu ban đầu đã phác họa khá đầy đủ bức tranh cơ cấu doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực tại sự kiện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ việc làm - Ảnh: Phùng Thọ.

​Cụ thể, khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng áp đảo với 19 đơn vị, tương đương 61,3% tổng số đơn vị tham gia, bao gồm 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc và 9 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản.

Nhóm 12 đơn vị còn lại thuộc khối doanh nghiệp trong nước, gồm 8 doanh nghiệp cổ phần chiếm 25,8% và 4 doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn chiếm 12,9%. Xét theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh, có 18 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chiếm 58,1%, bên cạnh các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ, điện – điện tử, xây dựng và vận tải.

​Cơ cấu 1.288 chỉ tiêu theo khảo sát của Ban Tổ chức cũng cho thấy sự phân bổ rộng khắp ở mọi bậc trình độ. Trong đó, nhóm lao động phổ thông có trình độ THPT chiếm tỷ lệ cao nhất với 649 chỉ tiêu, tương ứng 50,4%. Nhóm lao động có trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật đứng thứ hai với 446 chỉ tiêu, chiếm 34,6%, trong khi nhóm có trình độ cao đẳng, đại học trở lên ghi nhận 193 chỉ tiêu, chiếm 15,0%.

Danh mục vị trí việc làm trải dài từ công nhân sản xuất điện tử, công nhân vận hành máy, nhân viên hành chính đến các vị trí đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản trị như quản lý sản xuất, kỹ sư sản xuất, biên – phiên dịch, nhân viên kỹ thuật cơ khí, quản lý kho, kế toán, công nghệ thông tin, bán hàng và nhân viên phát triển thị trường.

​Kêu gọi đánh giá đúng giá trị “vòng tuần hoàn nhân lực”

​Theo ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội, sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản, người lao động không chỉ có điều kiện nâng cao thu nhập, tích lũy tài chính mà còn được trau dồi ngoại ngữ, hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa bản địa, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp. Trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn được nâng cao chính là lợi thế lớn khi họ quay trở lại thị trường lao động Việt Nam.

​Đồng quan điểm với Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội, ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), khẳng định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thành công của một chương trình không chỉ được đo đếm bằng số lượng người xuất cảnh hay mức thu nhập đạt được trong thời gian ở nước ngoài, mà là giá trị bền vững hơn chính là những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và ý chí mà người lao động mang về để tiếp tục phát huy trên chính quê hương, đất nước của mình.

Những người lao động được các công ty tư vấn việc làm - Ảnh: Phùng Thọ.

​Đến với ngày hội việc làm, những người lao động bày tỏ mong muốn các nhà tuyển dụng đánh giá đúng giá trị nguồn nhân lực hồi hương – những người đã có kỹ năng, kỷ luật, khả năng thích nghi tốt và kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Khi nhu cầu nhân sự chất lượng cao của khối doanh nghiệp FDI Hàn – Nhật gặp đúng nguồn cung nhân lực hồi hương thông qua cầu nối trực tiếp và Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, thị trường lao động nội địa đang đón nhận một lực lượng sản xuất có chất lượng thực sự, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ mang tính phong trào.