Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sín Chéng phối hợp với thôn Mào Sao Chải hướng dẫn công tác bảo vệ rừng

Thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng có hơn 10 ha rừng, phần lớn là rừng tự nhiên và rừng phòng hộ. Đáng chú ý, tại khu vực rừng Dìn Sán có 10 cây nghiến cổ thụ, trong đó 5 cây đã hàng trăm năm tuổi. Đây là nguồn tài nguyên quý giá, có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ cảnh quan thiên nhiên địa phương.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sín Chéng hướng dẫn người dân thôn Mào Sao Chải các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trong quá trình phối hợp, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sín Chéng đã hướng dẫn người dân cách nhận diện nguy cơ cháy rừng, sử dụng lửa an toàn trong sản xuất và chủ động phòng ngừa những tình huống có thể gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Tổ bảo vệ rừng thôn Mào Sao Chải duy trì tuần tra, kiểm tra hằng tháng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; đồng thời vận động người dân không chặt phá rừng trái phép, không đốt, làm nương thiếu kiểm soát; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Lực lượng bảo vệ rừng kiểm tra, rà soát khu vực rừng tự nhiên trên địa bàn thôn Mào Sao Chải.

Nhờ duy trì tốt hoạt động tuần tra, kiểm tra và tăng cường tuyên truyền, vận động, những năm qua, thôn Mào Sao Chải không xảy ra cháy rừng, không ghi nhận các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp hay tình trạng chặt phá rừng bừa bãi.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sín Chéng và thôn Mào Sao Chải tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, chủ động phòng ngừa cháy rừng, góp phần gìn giữ những cánh rừng tự nhiên và các cây nghiến cổ thụ cho hôm nay và mai sau.