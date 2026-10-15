Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh: Thông báo đấu giá tài sản

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 190, tờ bản đồ số 16, diện tích 902,1m2 (849,5m2 đất ở, 52,6m2 đất cây lâu năm), thời gian sử dụng đến hết ngày 15-10-2043, tọa lạc tại: Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (nay là xã Tháp Mười) theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số DK 936644, số vào sổ cấp GCN: CS 12719 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 11-5-2023 đứng tên: Bà Trần Thị Hồng Cẩm, năm sinh: 1979, CCCD số 087179001403, địa chỉ thường trú: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 173, tờ bản đồ số 16, diện tích 955,3 m2 đất chuyên trồng lúa nước, thời gian sử dụng đến hết ngày 15-10-2063, tọa lạc tại: Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (nay là xã Tháp Mười) theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số DK 958650, số vào sổ cấp GCN: CS 12622 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 18-4-2023 đứng tên: Hộ bà Trần Thị Hồng Cẩm, năm sinh: 1979; CCCD số: 087179001403; địa chỉ thường trú: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Giá khởi điểm: 4.000.000.000 đồng

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 19-10-2026 đến 15 giờ ngày 24-11-2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Tiền đặt trước: Nộp 400.000.000 đồngtừ ngày 19-10-2026 đến 15 giờ ngày 24-11-2024 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 27-11-2024,tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết nêu trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 02773854517, anh Sum: điện thoại: 0943124125

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá và www.baodongthap.com.vn/Thông tin cần biết/Thông báo đấu giá tài sản.