Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận tổ chức chương trình vui Trung thu cho trẻ em

Tối 25-9, Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Đại diện Sở Y tế Khánh Hòa trao quà cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Tại chương trình, các em được xem múa lân, các tiết mục văn nghệ, tham gia các hoạt động vui chơi, phá cỗ và rước đèn. Các hoạt động mang đến không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em có một mùa Trung thu ý nghĩa.

Ban tổ chức trao quà Trung thu cho trẻ em.

Dịp này, Sở Y tế cùng các đơn vị, nhà hảo tâm trao các phần quà gồm: Bánh kẹo, lồng đèn, sữa… cho trẻ em và người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm. Đồng thời, trao 36 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho 36 trẻ em mồ côi; trao 23 suất quà, mỗi suất 100.000 đồng cho 21 người cao tuổi và 2 trẻ em mồ côi; hỗ trợ thêm các vật dụng phục vụ sinh hoạt, quần áo cho các đối tượng.

Những phần quà góp phần động viên tinh thần, mang đến niềm vui cho trẻ em, người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt.