Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận tìm thân nhân ông Nguyễn Văn Bỉnh là đối tượng bảo vệ khẩn cấp

Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận vừa có văn bản gửi Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ đăng tin tìm kiếm thân nhân cho trường hợp ông Nguyễn Văn Bỉnh (sinh năm 1962) là đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Bỉnh.

Theo đó, ngày 24-4-2026, Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận tiếp nhận ông Nguyễn Văn Bỉnh, là đối tượng lang thang cần được bảo vệ khẩn cấp, do UBND phường Đô Vinh bàn giao. Từ thông tin ông Bỉnh cung cấp, ông cư trú tại xã Phước Thái (TP. Đồng Nai). Ngày 24-4, trong quá trình đi lang thang, xin ăn tại khu vực Chùa Vàng (phường Đô Vinh), ông được người dân phát hiện và đưa đến UBND phường Đô Vinh để được hỗ trợ. Tại thời điểm tiếp nhận, ông Bỉnh không mang theo giấy tờ tùy thân hoặc tài sản có giá trị. Tài sản trên người ông chỉ có một ba lô đựng quần áo cá nhân. Qua làm việc, ông cho biết bản thân không có vợ, con, người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Ông thường xuyên di chuyển, đi lang thang và xin ăn tại nhiều địa phương khác nhau.

Hiện nay, ông Bỉnh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận. Nhằm hỗ trợ xác minh thông tin, tìm kiếm thân nhân và thực hiện các biện pháp trợ giúp phù hợp theo quy định, Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng để Trung tâm có cơ sở triển khai các biện pháp hỗ trợ tiếp theo. Mọi thông tin xin liên hệ Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận (số 33 đường Cao Bá Quát, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) hoặc số điện thoại 0358454192.