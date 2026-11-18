Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Định hình không gian phát triển mới
Ngày 18/11, tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes tổ chức tọa đàm "Trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới", với sự tham dự của đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đơn vị trong lĩnh vực năng lượng.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/trung-tam-cong-nghiep-nang-luong-dinh-hinh-khong-gian-phat-trien-moi-481781.media