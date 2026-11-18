80 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặt ra một nhiệm vụ mang ý nghĩa thời đại: làm thế nào để những giá trị đã làm nên bản lĩnh và sức sống dân tộc tiếp tục trở thành nguồn lực cho tương lai?