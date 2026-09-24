Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Binh chủng Công binh) kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống

Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Trương Quang Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh; Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Chính ủy Binh chủng Công binh.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh chủng Công binh; đại biểu cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng Công binh; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, công nhân viên Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Đại tá Nguyễn Thế Lương, Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn trình bày đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và những thành tích xuất sắc của Trung tâm.

Cách đây 30 năm, ngày 24-9-1996, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn trực thuộc Bộ tư lệnh Công binh, với chức năng là một tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, tham mưu tư vấn và trực tiếp thực hiện trong lĩnh vực rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ.

Với bề dày truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển. Trong suốt hành trình đó, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống, Trung tâm vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Trung Hòa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh, Thiếu tướng Trần Trung Hòa biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn trong những năm qua.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Thiếu tướng Trần Trung Hòa đề nghị Trung tâm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy đảng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm, sức chịu đựng bền bỉ; trình độ năng lực toàn diện, tác phong khoa học, sáng tạo, xây dựng Trung tâm thành một khối đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương, quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thế Lương, Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn trình bày diễn văn kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật chào mừng.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa đề nghị Trung tâm nâng cao năng lực trong tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bom mìn, vật nổ; tập trung triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực rà phá bom mìn Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo; thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2026 - 2045; tích cực rà phá bom mìn vật nổ làm sạch các vùng bị ô nhiễm, góp phần quan trọng chung tay khắc phục hậu quả bom mìn, không để ai bị bỏ lại phía sau, mang lại bình yên cho nhân dân và hồi sinh những vùng đất chết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước vì một Việt Nam không còn bom mìn, vật nổ...