Trung tâm Chính trị xã Ninh Phước khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng năm 2026

Sáng 21-10, Trung tâm Chính trị xã Ninh Phước chủ trì, phối hợp với Ban Xây dựng Đảng các xã Ninh Phước và Phước Hậu tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại” năm 2026. Tham dự lễ khai giảng có Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước; lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng các xã Ninh Phước, Phước Hậu cùng các học viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận ở các thôn thuộc 2 xã.

Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước và các học viên dự lễ khai giảng.

Trong 3 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề thuộc 2 nhóm kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ địa phương. Trong đó, nhóm kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Nhóm kiến thức về lịch sử Đảng bộ địa phương gồm chuyên đề: Lịch sử cách mạng địa phương (Lịch sử Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa); Bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận nắm vững những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương; qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời, gắn việc học tập lịch sử Đảng với thực tiễn địa phương, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ thôn trong tuyên truyền, vận động Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.