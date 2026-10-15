Trung tâm Chính trị xã Đại Lộc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Đại diện Thường trực Đảng ủy các xã Đại Lộc, Thượng Đức trao giấy khen cho 11 học viên có thành tích tốt trong học tập và hoạt động lớp. Ảnh: NGUYỄN TUYẾT

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 5 đến 14/10, với sự tham gia của 125 học viên là đảng viên dự bị đến từ các xã Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức và Phú Thuận.

Trong thời gian học tập, học viên được truyền đạt 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Trung ương, tập trung vào những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền; đường lối phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

Chương trình đồng thời trang bị kiến thức về công tác xây dựng Đảng, đạo đức cách mạng và trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên mới. Bên cạnh các chuyên đề, học viên được thông tin về tình hình địa phương, trong nước và quốc tế, góp phần gắn kiến thức lý luận với thực tiễn công tác, sinh hoạt tại cơ sở.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho đảng viên mới; giúp học viên xác định rõ phương hướng phấn đấu, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc khóa học, 116 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình; trong đó 11 học viên được trung tâm khen thưởng về thành tích trong học tập và hoạt động lớp.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Chính trị xã Đại Lộc tổ chức 20 lớp bồi dưỡng về chính trị với tổng số 2.333 lượt học viên tham gia; trong đó có 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (203 học viên), 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (199 học viên) và 15 lớp bồi dưỡng theo chuyên đề.