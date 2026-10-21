Trung tâm Chính trị phường Ninh Chử bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 70 học viên

Ngày 21-10, Trung tâm Chính trị phường Ninh Chử tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 7 năm 2026 cho 70 học viên là đoàn viên, quần chúng ưu tú của phường Ninh Chử và các xã: Xuân Hải, Vĩnh Hải.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Trong 5 ngày, học viên được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng; học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; các chuyên đề và thông tin thời sự.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo nền tảng để các học viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.