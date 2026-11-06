Trung tâm Chính trị Nha Trang bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Chiều 6-11, Trung tâm Chính trị Nha Trang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 6 năm 2026 cho 174 quần chúng ưu tú các phường khu vực Nha Trang.

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị Nha Trang trao giấy khen cho 5 học viên đạt loại xuất sắc.

Trong thời gian diễn ra khóa học (từ ngày 19 đến 23-10), học viên được bồi dưỡng các kiến thức cơ bản như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận; trong đó có 5 học viên đạt loại xuất sắc; 64 học viên giỏi; 86 học viên khá; 19 học viên xếp loại trung bình. Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trung tâm Chính trị Nha Trang trao giấy chứng nhận cho 174 học viên; trao giấy khen cho 5 học viên đạt loại xuất sắc và 4 học viên tiêu biểu.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được củng cố kiến thức lý luận chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức đảng tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.