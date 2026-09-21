Trung tâm Chính trị Diên Khánh bồi dưỡng lý luận chính trị cho 96 đảng viên mới

Sáng 21-9, Trung tâm Chính trị Diên Khánh phối hợp với Ban Xây dựng Đảng của 6 xã: Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Thọ, Diên Lâm và Suối Hiệp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II năm 2026 cho 96 đảng viên mới.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian học tập (từ ngày 21 đến 28-9), các học viên được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng.

Học viên cũng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đảng viên mới củng cố nền tảng lý luận, nâng cao nhận thức chính trị; đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong quá trình rèn luyện, phấn đấu, làm cơ sở để cấp ủy xem xét, công nhận đảng viên chính thức.