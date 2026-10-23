Trung tâm Chính trị Diên Khánh bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho 94 bí thư đoàn cơ sở

Ngày 23-10, Trung tâm Chính trị Diên Khánh khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2026 cho 94 học viên là bí thư đoàn cơ sở thuộc 6 xã: Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Thọ, Diên Lâm và Suối Hiệp.

Trong 2 ngày 23 và 24-10, các học viên được xem phóng sự tài liệu “Sự kiện vịnh Cam Ranh tháng 10-1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”; nghiên cứu các chuyên đề về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng tập trung quán triệt Chỉ thị số 07, ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ bí thư đoàn cơ sở được củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương.