Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Điểm hẹn văn hóa, điện ảnh của Thủ đô

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Địa chỉ văn hóa, điện ảnh quen thuộc của khán giả Thủ đô

Không chỉ là địa điểm phục vụ nhu cầu thưởng thức điện ảnh của công chúng, Trung tâm còn thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, văn hóa - xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tổ chức các Tuần phim, Liên hoan phim trong nước và quốc tế; đồng thời triển khai các hoạt động trưng bày điện ảnh và biểu diễn nghệ thuật. Với tầm nhìn trở thành nền tảng văn hóa thị giác hiện đại, Trung tâm hướng tới kết nối các thế hệ, hòa quyện tinh hoa điện ảnh Việt Nam với xu hướng toàn cầu, góp phần thúc đẩy ngành Điện ảnh phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Tuần phim và Liên hoan phim Quốc tế thường xuyên được tổ chức tại Trung tâm

Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của công chúng, Trung tâm thường xuyên đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và nâng cấp công nghệ trình chiếu. Năm 2019, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm tiến hành cải tạo, xây mới, nâng tổng số lên 14 phòng chiếu với 2.365 ghế. Với quy mô này, Trung tâm có khả năng phục vụ hơn 2.000 khách/lượt, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khán giả cá nhân cũng như các đoàn khách lớn đến từ trường học, cơ quan, đoàn thể và doanh nghiệp.

Không gian phòng chiếu được đầu tư, cải tạo theo hướng hiện đại và đồng bộ

Hàng năm, Trung tâm đón nhiều đoàn khách tập thể đến từ các trường học, cơ quan, đoàn thể và doanh nghiệp. Nhiều đơn vị thường xuyên lựa chọn Trung tâm như Tiểu học và THCS Đoàn Thị Điểm, Tiểu học Vinschool, Tiểu học Newton Goldmark, THPT Huỳnh Thúc Kháng, Đại học Sư Phạm, Đại học Thăng Long...

Hoạt động giáo dục - trải nghiệm dành cho học sinh tại Trung tâm

Song song với việc cải tạo không gian, Trung tâm chú trọng đầu tư công nghệ nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh. Tại Phòng chiếu số 1, máy chiếu Laser Christie CP4330 đạt chuẩn DCI, hỗ trợ độ phân giải 4K và công nghệ Brilliant3D™, cho hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và độ tương phản cao, góp phần mang đến trải nghiệm xem phim sống động cho khán giả. Việc thường xuyên đổi mới hệ thống phòng chiếu, trang thiết bị và dịch vụ thể hiện nỗ lực của Trung tâm trong việc bắt kịp xu hướng phát triển của điện ảnh hiện đại.

Máy chiếu Laser Christie CP4330 tại Phòng chiếu số 1

Không chỉ tập trung vào hoạt động chiếu phim, Trung tâm còn từng bước phát triển hệ sinh thái dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện và đa dạng hơn cho khán giả. Nổi bật là khu ẩm thực City Food tại tầng 1, có diện tích hơn 800m², phục vụ khoảng 200 món ăn phong phú từ ẩm thực Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đến các món đặc trưng của ba miền. Bên cạnh đó, khu vui chơi giải trí Fun Zone dành cho trẻ em và Khu trưng bày Điện ảnh - Biểu diễn nghệ thuật góp phần mở rộng các tiện ích, giúp khán giả có thể kết hợp xem phim, vui chơi, ăn uống và gặp gỡ tại cùng một điểm đến.

Khu ẩm thực City Food tại tầng 1 Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Với định hướng không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa - giải trí, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò là một địa chỉ điện ảnh quan trọng của Thủ đô. Đây không chỉ là nơi những tác phẩm điện ảnh được trình chiếu trên màn ảnh rộng, mà còn là không gian kết nối công chúng với điện ảnh, nơi những cảm xúc được sẻ chia và các giá trị văn hóa được lan tỏa.