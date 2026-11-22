Chiều 22-11, bác sĩ Lê Trần Anh Thi - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời một nam du khách nước ngoài bị đuối nước tại khu vực Bãi Dài, chân đèo Cù Hin.

Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, tổng đài 115 Khánh Hòa tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ người dân thông báo có nam du khách bị đuối nước. Ngay sau đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa điều động ê-kíp đến hiện trường. Trong quá trình di chuyển, ê-kíp kết nối với người dân tại hiện trường, hướng dẫn sơ cứu từ xa qua hình ảnh, video để hỗ trợ nạn nhân. Sau gần 25 phút, ê-kíp có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông K.C (sinh năm 1986, quốc tịch Kyrgyzstan). Theo những người có mặt, trước đó ông K.C tham gia tiệc cùng bạn bè rồi xuống biển tắm. Do sóng lớn, ông bị cuốn ra xa dẫn đến đuối nước.

Du khách bị đuối nước được xe cứu thương của Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển về cơ sở y tế.

Trong thời gian chờ lực lượng cấp cứu, người dân đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo hướng dẫn của nhân viên y tế, giữ ấm cho nạn nhân. Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, mệt nhiều, da và niêm mạc tím tái, khó thở; phổi có ran nổ hai bên, nổi vân tím toàn thân, chỉ số SpO₂ thấp. Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng hỗ trợ thở ôxy, sử dụng thuốc, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và khẩn trương chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện 22-12 để tiếp tục theo dõi, điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do đuối nước. Nhờ được hỗ trợ và cấp cứu kịp thời, sức khỏe bệnh nhân hiện đã chuyển biến tích cực, tỉnh táo, da và niêm mạc hồng, hô hấp cải thiện, các dấu hiệu sinh tồn dần ổn định.