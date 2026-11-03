Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ninh Bình cụ thể hóa mục tiêu trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030

Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030, đặt mục tiêu huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong chăm sóc, hỗ trợ, phục hồi chức năng, giúp các đối tượng ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ninh Bình nâng cao đoàn kết, nâng cao chất lượng trợ giúp người yếu thế. Ảnh: Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ninh Bình.

Bám sát định hướng này, cùng với chủ trương nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội của Cục Bảo trợ Xã hội và ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ninh Bình từng bước đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp.

Mái nhà chung ấm áp cho những phận đời yếu thế

Hiện Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ninh Bình đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 đối tượng, gồm người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những trường hợp cần được bảo vệ khẩn cấp.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ninh Bình đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 đối tượng. Ảnh: Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ninh Bình

Mỗi người được tiếp nhận đều mang theo những hoàn cảnh và thiệt thòi riêng. Thấu hiểu điều đó, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến đời sống tinh thần của từng đối tượng. Công việc không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần sự kiên nhẫn, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia.

Xác định chăm sóc sức khỏe là nhiệm vụ trọng tâm, Trung tâm phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức khám, chữa bệnh ban đầu và quản lý sức khỏe định kỳ cho 100% đối tượng. Những trường hợp mắc bệnh mạn tính như: tiểu đường, Parkinson, rối loạn tâm thần hoặc HIV được lập hồ sơ theo dõi, quản lý và cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu của Quyết định số 1929/QĐ-TTg về tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc và hỗ trợ phục hồi chức năng cho người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, người rối nhiễu tâm trí và các nhóm đối tượng cần được trợ giúp.

Trung tâm phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức khám, chữa bệnh ban đầu và quản lý sức khỏe định kỳ cho 100% đối tượng. Ảnh: Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ninh Bình.

Song song với công tác y tế, Trung tâm thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến, bảo quản đến lưu mẫu thức ăn đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm dinh dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đến nay, đơn vị không để xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.

Chú trọng giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ em

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe và bảo đảm điều kiện sinh hoạt, Trung tâm đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, phát triển toàn diện và chuẩn bị hành trang hòa nhập cộng đồng cho trẻ em đang được nuôi dưỡng.

Trung tâm phối hợp với gia đình, nhà trường trong quản lý, giáo dục; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của các em, chú trọng hình thành nhân cách, trang bị kỹ năng sống và ý thức tự bảo vệ bản thân. Các em được tham gia hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và nhận diện những nguy cơ mất an toàn trong xã hội.

Nhờ sự quan tâm, đồng hành của cán bộ Trung tâm, nhiều em có môi trường học tập, sinh hoạt ổn định, đạt kết quả tốt trong học tập, thi đỗ vào các trường THPT công lập, từng bước hiện thực hóa ước mơ.

Đối với những em đến tuổi trưởng thành, Trung tâm chủ động tư vấn hướng nghiệp, định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện thực tế. Qua đó, giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin lập thân, lập nghiệp và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Ảnh: Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ninh Bình

Những hoạt động này phù hợp với định hướng trợ giúp toàn diện của Quyết định số 1929/QĐ-TTg, trong đó chú trọng kết hợp chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục, phục hồi chức năng và tạo điều kiện để các đối tượng phát triển khả năng, ổn định cuộc sống.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyên nghiệp hóa công tác xã hội

Song song với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, Trung tâm xác định đổi mới quản lý, cải cách hành chính và chuyển đổi số là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với định hướng hiện đại hóa công tác trợ giúp xã hội của Cục Bảo trợ Xã hội và ngành Y tế địa phương.

Nổi bật là việc ứng dụng hệ thống quản lý thông tin đối tượng trên phần mềm chuyên ngành của Cục Bảo trợ Xã hội tại địa chỉ chamsocxahoi.moh.gov.vn. Việc số hóa thông tin hỗ trợ cập nhật, quản lý và theo dõi hồ sơ đối tượng, góp phần nâng cao tính chính xác, kịp thời trong công tác thống kê, báo cáo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng với đó, Trung tâm tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong quản lý hành chính, tài chính và tài sản công, từng bước đổi mới phương thức điều hành, nâng cao tính công khai, minh bạch và chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, Phòng Công tác xã hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực cộng đồng, duy trì đường dây nóng tư vấn miễn phí, hỗ trợ hàng trăm lượt người có hoàn cảnh khó khăn cả trong và ngoài Trung tâm. Công tác trợ giúp pháp lý, đại diện và biện hộ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế, trong đó có người chưa thành niên liên quan đến hoạt động tố tụng, cũng được quan tâm triển khai.

Những hoạt động này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội, bảo vệ quyền con người và thúc đẩy công bằng xã hội.

Với những nỗ lực đó, Trung tâm đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu của Quyết định số 1929/QĐ-TTg, góp phần củng cố mạng lưới an sinh xã hội tại địa phương, trở thành điểm tựa tin cậy cho người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và những người cần được bảo vệ, trợ giúp.