Trước yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho các trang thiết bị mật mã tiên tiến, hiện đại, ngày 26-11-1991, Bộ Tổng Tham mưu quyết định thành lập Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mật mã, nay là Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mật mã I. Nhiệm vụ đặt ra khi đó là duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của các hệ thống máy mã trong toàn quân.

35 năm qua, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mật mã I đã thực hiện hàng nghìn lệnh sửa chữa, với hàng chục nghìn trang thiết bị các loại. Trung tâm cũng tổ chức hàng trăm đoàn công tác cơ động bảo đảm kỹ thuật tại các đơn vị trong toàn quân, trong đó có những đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thiếu tướng Hoàng Văn Quân phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mật mã I.

Đại tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Chỉ huy trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mật mã I phát biểu ôn lại 35 năm xây dựng, trưởng thành của đơn vị.

Đến nay, hơn 83% cán bộ, nhân viên Trung tâm có trình độ từ đại học trở lên. Phát huy hiệu quả trang thiết bị được đầu tư, đội ngũ cán bộ, nhân viên tích cực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, hoàn thiện các quy trình sửa chữa và nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật chuyên sâu đối với các loại trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật mật mã hiện đại.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm kết hợp sửa chữa từng trang thiết bị với bảo đảm kỹ thuật cho cả hệ thống, đồng thời bố trí lực lượng cơ động đến các đơn vị. Cán bộ, nhân viên Trung tâm đã tham gia triển khai bảo mật và bảo đảm kỹ thuật cho các hệ thống thông tin quân sự như mạng công nghệ thông tin, truyền hình giao ban trực tuyến, thông tin Trunking và thông tin vệ tinh Vinasat. Đơn vị cũng tham gia bảo đảm kỹ thuật, bảo mật thông tin phục vụ các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu và cán bộ, nhân viên Trung tâm dự buổi gặp mặt.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của đảng ủy cấp trên, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên để làm chủ công nghệ sản xuất, khai thác hiệu quả trang thiết bị được đầu tư và nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật cho các hệ thống máy mã hiện đại.