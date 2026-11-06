Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức hoạt động

Trung tâm Báo chí được đưa vào hoạt động nhằm trở thành đầu mối kết nối, cung cấp thông tin và hỗ trợ các cơ quan thông tấn, báo chí trong quá trình tác nghiệp tại sự kiện thể thao lớn nhất cả nước. Đây cũng là một trong những bước chuẩn bị quan trọng của TP.HCM trước thềm Đại hội, góp phần bảo đảm hoạt động truyền thông được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc tại TP.HCM là cơ hội để Thành phố phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nguồn lực xã hội, văn hóa và du lịch.

Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động thể thao mà còn là dịp quảng bá hình ảnh TP.HCM nói riêng, đất nước và con người Việt Nam nói chung đến công chúng trong nước và quốc tế.

Theo Thứ trưởng, các cơ quan thông tấn, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần Đại hội, đưa những giá trị tích cực của thể thao đến gần hơn với người dân. Đó là tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết và khát vọng vươn lên của các VĐV.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Để Trung tâm Báo chí hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Ban tổ chức tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, lấy các cơ quan báo chí làm trung tâm phục vụ, bảo đảm điều kiện thuận lợi và an toàn cho phóng viên, biên tập viên tác nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối giữa Trung tâm Báo chí với các địa điểm thi đấu và tiểu ban chuyên môn để thông tin được cập nhật liên tục.

Thứ hai, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu, hình ảnh, video và các nền tảng truyền thông đa phương tiện. Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm tính khách quan, chính xác, thống nhất và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo các phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương

Thứ ba, công tác truyền thông cần có chiều sâu, không chỉ tập trung vào thành tích, kết quả thi đấu mà còn khai thác những câu chuyện về nghị lực vượt khó của vận động viên, sự tận tụy của HLV và những đóng góp thầm lặng của lực lượng phục vụ Đại hội.

Theo Ban tổ chức, Trung tâm Báo chí được bố trí không gian làm việc, tiếp nhận thông tin, tổ chức họp báo và hỗ trợ hoạt động tác nghiệp.

Khu vực làm việc có sức chứa khoảng 50 - 80 phóng viên, được trang bị hệ thống mạng tốc độ cao, Wi-Fi băng thông rộng cùng các thiết bị phục vụ nhu cầu tác nghiệp.

Trung tâm báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đặt tại tòa nhà VOH (số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM)

Đáng chú ý, quầy điều phối thông tin sẽ thường xuyên cập nhật lịch thi đấu, bảng tổng sắp huy chương và những dữ liệu liên quan đến Đại hội.

Việc tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phát thanh, truyền hình và hạ tầng truyền dẫn hiện có của HTV giúp tăng cường khả năng kết nối, tiếp nhận và cung cấp hình ảnh phục vụ báo chí.

Cùng với đó, hạ tầng chuyên ngành và xe truyền hình lưu động của HTV sẽ được khai thác để truyền tín hiệu trực tiếp từ 10 đến 16 môn thi đấu lên hệ thống màn hình LED. Đây là điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận hình ảnh, dữ liệu và cập nhật diễn biến Đại hội nhanh chóng, chính xác.

Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tổ chức và tuyên truyền Đại hội

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VHTT TP.HCM khẳng định việc đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Thành phố.

Với phương châm “Chủ động, đồng bộ, thiết thực, an toàn và hiệu quả”, TP.HCM xác định chất lượng phục vụ là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác tổ chức, đặc biệt là bảo đảm điều kiện thuận lợi cho lực lượng báo chí.

Theo ông Trần Thế Thuận, Thành phố cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho các lực lượng tham gia Đại hội, trong đó có miễn, giảm giá vé trên các tuyến đường sắt đô thị, xe buýt và phối hợp với một số hãng taxi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương

Ngoài ra, TP.HCM miễn phí tham quan, trải nghiệm tại 25 bảo tàng cùng các thiết chế văn hóa, nhà hát và địa điểm biểu diễn nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Việc Trung tâm Báo chí chính thức hoạt động ngay trước thềm Đại hội được kỳ vọng tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính thống, tăng cường phối hợp với Ban tổ chức và các đơn vị chuyên môn.

Qua đó, thông tin về công tác chuẩn bị, diễn biến thi đấu cũng như những câu chuyện bên lề sẽ được chuyển tải kịp thời, đa dạng đến công chúng.

Các đại biểu tham quan hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ hoạt động tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí

Sau nghi thức cắt băng khai trương, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng các đại biểu đã tham quan Trung tâm Báo chí, tìm hiểu hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ hoạt động tác nghiệp.

Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, công nghệ và nhân lực hỗ trợ, Trung tâm Báo chí được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng giữa Ban tổ chức, các cơ quan truyền thông và công chúng, góp phần quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.