Lý do giải thể là theo đề nghị của ông Trương Văn Thiên Tư (Giám đốc Trung tâm) vì Trung tâm tổ chức hoạt động không hiệu quả, không tuyển sinh được học viên. Sở cũng miễn công nhận các chức danh Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đối với ông Trương Văn Thiên Tư; Phó Giám đốc Trung tâm đối với bà Trương Thị Thanh Thúy.

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân hiện đã giải thể

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân có trách nhiệm giải quyết đầy đủ các quyền lợi cho đội ngũ lao động của Trung tâm, hoàn trả lại con dấu Trung tâm cho Công an TP Đà Nẵng và hoàn thành các thủ tục về thuế theo quy định hiện hành.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (1970, trú 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trương Văn Thiên Tư lập ra Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ Giám đốc. Mặc dù chỉ được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép dạy chương trình phổ thông, không được cấp phép liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài nhưng Trương Văn Thiên Tư tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang danh Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi.

Chương trình học của trung tâm này được phân bổ 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu), mỗi ngày học 2 buổi sáng chiều, mức học phí từ 7 triệu đến 8 triệu đồng/tháng. Trong quá trình hoạt động, Trương Văn Thiên Tư đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Thiên Lập Nhân. Không dừng lại ở đó, Tư đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm “thổi phồng” về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh học sinh, hướng tới việc chiêu sinh được nhiều hơn. Từ đó nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để theo học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Năng đề nghị phụ huynh có con học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Cty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ l6 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Lê Kim Thành Công (số điện thoại 0938.327.594) để cung cấp thông tin. Trong thời hạn điều tra, kể từ ngày ra thông báo nếu không có ai đến trình báo, Cơ quan điều tra sẽ tiễn hành giải quyết vụ án theo quy định.

Cũng theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, thời gian gần đây, Sở thường xuyên tiếp nhận thông tin phản ánh về việc các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học, kĩ năng sống, dạy thêm… trên địa bàn thành phố tổ chức hoạt động không đúng quy định. Hoạt động được phản ánh chủ yêu như: quảng cáo tuyển sinh và hoạt động giảng dạy khi chưa được cấp phép, chuyển địa điểm hoạt động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài không theo quy định; tuyển sinh và hoạt động giảng dạy theo mô hình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học hoặc cơ sở dạy thêm, học thêm nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định; quảng cáo tuyển sinh và hoạt động giảng dạy các chương trình khác không thuộc nội dung được cho phép…

Nhằm tăng cường công tác quản lí nhà nước chặt chẽ đối với tổ chức hoạt động của các trung tâm, Sở GD&ĐT cũng đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp rà soát hoạt động của các trung tâm, cơ sở giáo dục trên địa bàn

Công Khanh