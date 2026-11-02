Trung tâm 95 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Đại tá Bùi Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Trung tâm 95 chủ trì hội nghị.

Trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề là Đại tá, PGS, TS Bùi Quang Huy, Chủ nhiệm Khoa Nhà nước và Pháp luật, và Trung tá, ThS Nguyễn Ngọc Doanh, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Sĩ quan Chính trị.

Trung tá, ThS Nguyễn Ngọc Doanh, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Sĩ quan Chính trị truyền đạt các nội dung chuyên đề tại hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử”, hội nghị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, thiết thực về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật Nhà nước và các quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các chuyên đề làm rõ ý nghĩa, vai trò của việc thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động của lực lượng vũ trang; đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi quân nhân trong việc tự giác học tập, tìm hiểu, nắm vững và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã lồng ghép phân tích một số vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2026. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến chấp hành kỷ luật nội bộ, an toàn giao thông, sử dụng rượu bia và một số trường hợp lơi lỏng trong quản lý, giáo dục bộ đội.

Từ thực tiễn các vụ việc trên, rút ra những bài học quan trọng: Phải thường xuyên, liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, giáo dục bộ đội; mỗi quân nhân phải tự giác học tập, rèn luyện, coi việc chấp hành pháp luật, kỷ luật là trách nhiệm, nghĩa vụ và là chuẩn mực đạo đức của người quân nhân cách mạng. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện sai trái ngay từ sớm, từ nhỏ để ngăn ngừa vi phạm.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

Hội nghị cũng nhấn mạnh trách nhiệm của quân nhân đối với gia đình. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc mà còn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng trong gia đình và xã hội. Việc chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật không chỉ bảo vệ bản thân, đơn vị mà còn góp phần giữ gìn hạnh phúc, ổn định của gia đình, không để gia đình phải chịu những hệ lụy, lo lắng không đáng có.

Quân nhân cần chủ động quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người thân; đồng thời, giáo dục, định hướng người thân cùng chấp hành tốt pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ. Đây chính là biểu hiện cụ thể của đạo đức cách mạng và trách nhiệm xã hội của người quân nhân trong thời kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua các nội dung được truyền đạt, cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc việc tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là biểu hiện của ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước và sự tự giác của người chiến sĩ cách mạng.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, chuẩn mực trong nhận thức và hành động của mỗi quân nhân. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng Trung tâm 95 vững mạnh toàn diện theo tiêu chí “mẫu mực, tiêu biểu", góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn đơn vị, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, chấp hành pháp luật và kỷ luật trong thời gian tới.