Trung tá Hải quân nhờ tìm chủ nhân chiếc ví đánh rơi ở Phú Quốc

Trung tá Hoàng Văn Giang bàn giao chiếc ví nhặt được cho đại diện Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Sáng 5/11, trên đường từ Dương Đông về An Thới, đặc khu Phú Quốc, Trung tá Hoàng Văn Giang, Trưởng ban Hành chính, Phòng Tham mưu, Vùng 5 Hải quân phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi.

Kiểm tra bên trong, anh Giang thấy có tiền mặt gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ với nhiều mệnh giá, 2 thẻ Visa cùng một số mảnh giấy ghi chữ nước ngoài. Tuy nhiên, chiếc ví không có giấy tờ tùy thân hoặc thông tin liên hệ của chủ sở hữu.

Không xác định được người đánh rơi, anh Giang báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời liên hệ Công an đặc khu Phú Quốc, bàn giao chiếc ví và nhờ hỗ trợ xác minh, tìm người bị mất để trao trả tài sản.