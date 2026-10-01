Trung tá Hà Việt Cường - điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Trung tá Hà Việt Cường cùng tuyên truyền viên vận động nhân dân phường Đông Tiến chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng tại Kho 661 đã tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, Trung tá Hà Việt Cường là một trong những cán bộ có nhiều nỗ lực, đóng góp trên các cương vị công tác.

Sâu sát, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ

Từ tháng 5/2019, sau khi rời Trung đoàn 664 về công tác tại Ban Chính trị, Kho 661, Trung tá Hà Việt Cường đã trải qua nhiều cương vị, từ Trợ lý Chính trị, Trợ lý Cán bộ - Chính sách đến Chính trị viên phân kho. Ở mỗi vị trí, đồng chí luôn giữ tinh thần tự học, chủ động nghiên cứu, sâu sát cơ sở và đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị Trợ lý Cán bộ - Chính sách, Trung tá Hà Việt Cường chú trọng nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Kho trong công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí thường xuyên xuống các phân kho để nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư, hoàn cảnh của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; qua đó tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách đúng, đủ, kịp thời, nhất là chính sách hậu phương Quân đội đối với gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí chủ động nghiên cứu các nguyên tắc, tham mưu xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với đặc thù của Kho 661; hướng dẫn công tác xây dựng Đảng, quản lý và phát triển đảng viên theo hướng cụ thể, dễ hiểu, sát với từng cơ quan, đơn vị.

Tác phong làm việc khoa học, coi trọng thời gian cũng được Trung tá Hà Việt Cường duy trì trong công việc hằng ngày. Hồ sơ, sổ sách được cập nhật, sắp xếp ngăn nắp; các nhiệm vụ được thực hiện theo phương châm làm việc nào gọn việc đó, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Không chỉ chú trọng công tác cán bộ, chính sách, trên cương vị Trợ lý Ban Chính trị, Trung tá Hà Việt Cường còn tích cực tìm tòi phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội.

Đồng chí đã tham mưu, xây dựng nhiều mô hình, chuyên đề sinh hoạt tư tưởng theo hướng sinh động, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Sự gần gũi, chu đáo trong công việc cũng giúp đồng chí nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng của quân nhân, từ đó góp phần xây dựng môi trường đoàn kết, ổn định trong đơn vị.

Khi được điều động giữ cương vị Chính trị viên phân kho, nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận và cấp phát xăng dầu, đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần sâu sát cơ sở. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Hà Việt Cường thường xuyên có mặt tại các vị trí trọng yếu, cùng cấp ủy, chỉ huy kiểm tra việc chấp hành quy trình an toàn kho, bể; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Chính trị viên phân kho, đồng chí xác định nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, cấp phát xăng dầu, quản lý tuyến ống và bảo đảm an toàn kho là những nhiệm vụ then chốt, đòi hỏi tính chính xác và trách nhiệm cao. Thay vì chỉ nắm tình hình qua báo cáo, đồng chí trực tiếp xuống các trung đội, bộ phận, từ trạm máy, trạm tuyến đến cầu cảng để nắm tình hình, chia sẻ, động viên bộ đội.

Đặc thù phân kho đóng quân phân tán, có nhiều điểm chốt lẻ, độc lập đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý tư tưởng và chấp hành kỷ luật. Trước thực tế đó, Trung tá Hà Việt Cường đã chủ động đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật, kết hợp tuyên truyền qua mạng nội bộ với kiểm tra trực tiếp và trực tuyến. Trong xử lý các vấn đề phát sinh, đồng chí chú trọng cách giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần tạo sự tin tưởng, chia sẻ trong cán bộ, chiến sĩ.

Ghi dấu bằng những kết quả cụ thể

Tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và nỗ lực trong công tác của Trung tá Hà Việt Cường được thể hiện qua những kết quả, phần thưởng trong quá trình công tác.

Đồng chí được tặng Giấy khen vì có thành tích tốt trong thực hiện Luật Sĩ quan; đạt Giải Ba cá nhân và Giải Nhất cặp đôi tại Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên cấp phân kho, Tiểu đoàn; được tặng Giấy khen trong đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất”.

Đối với Trung tá Hà Việt Cường, những phần thưởng đó là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, nhưng điều đồng chí coi trọng là sự tin tưởng của đồng đội và hiệu quả công việc. Trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn giữ thái độ điềm đạm, chủ động xử lý công việc; những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong giờ hành chính được tranh thủ giải quyết, hạn chế để công việc tồn đọng.

Từ quá trình công tác tại Ban Chính trị đến thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ ở phân kho, Trung tá Hà Việt Cường luôn chú trọng phát huy vai trò của người cán bộ chính trị, gắn công tác tham mưu với nắm tình hình thực tiễn, gần gũi cán bộ, chiến sĩ và đề cao trách nhiệm trong từng nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được là cơ sở để Trung tá Hà Việt Cường tiếp tục phát huy tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ Kho 661 xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.