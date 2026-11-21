Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô vùng Đông Nam Bộ, trên thao trường Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7), Trung tá Hà Đình Thái, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, luôn đến các bãi tập theo dõi tiến trình huấn luyện và sức khỏe bộ đội. Từ thể trạng, sắc mặt đến cường độ vận động của từng chiến sĩ đều được anh quan tâm. Anh thường xuyên nhắc nhở bộ đội uống đủ nước, bổ sung điện giải, đội mũ đúng quy định, nghỉ giải lao hợp lý; đồng thời chỉ đạo quân y kiểm tra quân số, kịp thời phát hiện, xử trí các biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, không để quân nhân bị say nắng, say nóng.

Trung tá Hà Đình Thái (ngoài cùng bên phải) nắm tình hình công tác phòng, chống say nắng, say nóng tại thao trường.

Gần 11 giờ trưa, vừa trở về từ thao trường, anh tiếp tục đến nhà ăn Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 4) kiểm tra bữa ăn bộ đội. Từ khẩu phần, chất lượng thực phẩm đến chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm đều được anh xem xét kỹ lưỡng. Anh còn ân cần thăm hỏi, lắng nghe ý kiến chiến sĩ ngay bên mâm cơm, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đến đời sống bộ đội.

Xác định công tác hậu cần có vai trò quan trọng trong bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung tá Hà Đình Thái luôn chủ động tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn các chủ trương, biện pháp phù hợp; đồng thời trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn. Trong đó, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ là một trong những nội dung được anh tập trung chỉ đạo.

Trung tá Hà Đình Thái (đứng giữa) kiểm tra công tác bảo đảm quân y trên thao trường.

Phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nước, từ đầu năm 2026 đến nay, anh cùng cán bộ Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 4) khảo sát, đầu tư 70 triệu đồng xây dựng hệ thống giàn trồng bầu, bí, mướp, cây dây leo lấy lá với diện tích hơn 3.400m². Đơn vị còn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa vào trồng hơn 2.400m² cây quýt, hơn 450 cây dừa và 600 cây ổi, vừa tạo nguồn trái cây tại chỗ, vừa góp phần phủ xanh, cải thiện cảnh quan môi trường.

Trong chăn nuôi, anh chỉ đạo củng cố chuồng trại, phát triển đàn lợn nái 30 con để chủ động nguồn con giống phục vụ tăng gia sản xuất. Chủ động về giống, các chỉ tiêu chăn nuôi đều đạt 100% kế hoạch. Những mô hình, cách làm sáng tạo trên đã khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có tại đơn vị, đồng thời nâng cao khả năng tự bảo đảm thực phẩm, tiết kiệm chi phí, góp phần cải thiện đời sống bộ đội.

Trung tá Hà Đình Thái kiểm tra chất lượng bữa ăn của chiến sĩ tại nhà ăn.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, chia sẻ: “Đồng chí Thái luôn thương yêu, giúp đỡ cấp dưới, sâu sát kiểm tra, hướng dẫn, động viên và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Sự quan tâm, chỉ đạo tận tình của đồng chí góp phần nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung đoàn 4 thu hoạch 79.367kg thịt các loại, đạt 106,1% kế hoạch; 284.766kg rau, củ, quả, đạt 122%; 89.072kg cá, đạt 102% và 87.705kg trái cây tráng miệng, đạt 101% kế hoạch. Nhờ chủ động nguồn thực phẩm, Trung đoàn bảo đảm 100% định lượng theo tiêu chuẩn, đồng thời bổ sung tiền ăn thêm bình quân hơn 3.000 đồng/người/ngày, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao sức khỏe bộ đội.

Bên cạnh chú trọng tăng gia sản xuất, Trung tá Hà Đình Thái còn chỉ đạo củng cố nhà ăn, nhà bếp, xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp; bổ sung giàn, giá, biển bảng tại các kho hậu cần, lắp đặt lưới chống ruồi... Năm 2026, đơn vị sơn sửa 100% ghế ngồi, xây dựng hàng trăm bồn hoa, tiểu cảnh tại các đại đội, hoàn thiện 959m đường nội bộ; đồng thời sửa chữa, quản lý hệ thống điện, nước, bảo đảm an toàn. Đặc biệt trong bảo đảm công tác hậu cần, anh yêu cầu các đơn vị thực hiện công khai, dân chủ, khách quan kết quả tăng gia sản xuất và tiêu chuẩn, chế độ, định lượng của bộ đội hàng ngày.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ quân số khỏe toàn Trung đoàn năm 2026 đạt 99,5%, vượt 0,6% chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trung tá Hà Đình Thái động viên, nắm tâm tư chiến sĩ trong tăng gia sản xuất.

Trên cương vị Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tá Hà Đình Thái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2024, Trung đoàn 4 được Quân khu 7 tặng bằng khen về thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024; năm 2025, Trung đoàn 4 tiếp tục được Sư đoàn 5 tặng giấy khen về thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" giai đoạn 2020 - 2025. Riêng Trung tá Hà Đình Thái, năm 2026 được Quân khu 7 tặng Bằng khen về thực hiện Cuộc vận động 50 và được Sư đoàn 5 đề nghị Quân khu 7 tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng 2026.

Trung tá Phạm Văn Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 đánh giá: “Đồng chí Thái có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong tham mưu, quyết liệt trong chỉ đạo, sâu sát trong tổ chức thực hiện. Những việc làm thiết thực của đồng chí đã góp phần cải thiện đời sống bộ đội, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.