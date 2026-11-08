Trung tá Đoàn Thị Hạnh - Tấm gương sáng về sự nỗ lực, sáng tạo

Tại Hội nghị tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất, năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 15/10 tại Hà Nội, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Thị Hạnh - nhân viên thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai là nữ quân nhân duy nhất trong toàn Quân khu 2 được nhận giải thưởng.

Đây là lần đầu tiên Giải thưởng Phụ nữ Quân đội được tổ chức ở cấp toàn quân, nhằm ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và có ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến, là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động toàn quân học tập, noi theo.

Trung tá Đoàn Thị Hạnh sinh ra và lớn lên tại xã Trấn Yên. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã khao khát được khoác lên mình màu xanh áo lính. Để ước mơ trở thành hiện thực, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chị đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trải qua quá trình rèn luyện, từ nữ chiến sĩ binh nhì, chị đã trưởng thành và đạt nhiều thành tích trong công tác.

Chia sẻ về cảm xúc khi được nhận giải thưởng, Trung tá Đoàn Thị Hạnh vui mừng cho rằng, đây là phần thưởng vô cùng quý giá đối với bản thân.

Trên cương vị là nhân viên thông tin, Trung tá Đoàn Thị Hạnh cùng đồng đội trong đơn vị tham mưu Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công hội thi sáng kiến và tiến hành thẩm định, công nhận 235 sáng kiến, giải pháp sáng tạo kỹ thuật cấp Bộ CHQS tỉnh. Qua đó, lựa chọn gần 50 sáng kiến tham gia hội thi của Bộ Quốc phòng và đạt 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; Hội thi cấp Quân khu đạt 2 giải A, 6 giải B, 11 C và 3 giải Khuyến khích; Hội thi cấp tỉnh đạt 1 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

Năm 2021, chị đạt giải B; năm 2025 và năm 2026, chị cùng với toàn đoàn đạt giải Nhì và giải Khuyến khích hội thi sáng kiến cấp Quân khu. Nhiều sáng kiến của chị đã và đang được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, tiêu biểu như: “Mô hình nâng cao trình độ lái xe ô tô quân sự”, “Cải tiến hòm báo thao trường”.

Đặc biệt, sáng kiến “Thu gom rác thải tái chế” được thực hiện từ năm 2023 đến nay đã tiết kiệm gần 20 triệu đồng, làm sổ tiết kiệm trao cho con em của cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.

Chia sẻ về ý tưởng, chị Hạnh cho biết, sáng kiến được thực hiện với mục tiêu vừa thực hành tiết kiệm, vừa góp phần nâng bước các em nhỏ tới trường. Trong các buổi sinh hoạt tại đơn vị, chị nêu rõ ý nghĩa của mô hình. Thấy việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực hưởng ứng, thậm chí nhiều người còn ủng hộ thêm kinh phí cho chương trình.

Tặng sổ tiết kiệm cho con em cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh bắt nguồn từ ý tưởng của Trung tá Đoàn Thị Hạnh.

“Mỗi sổ tiết kiệm dành tặng con em cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh chỉ có trị giá 5 triệu đồng, nhưng với chúng tôi, đó là kết quả của việc làm ý nghĩa, trong đó có công lớn từ Trung tá Đoàn Thị Hạnh”, Thiếu tá Trần Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh chia sẻ.

Mới đây, khi tham gia cuộc thi viết “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và cuộc thi tìm hiểu truyền thống LLVT do Quân khu 2 tổ chức, Trung tá Đoàn Thị Hạnh xuất sắc giành 2 giải B.

Với sự nỗ lực không ngừng, từ năm 2016 đến nay, Trung tá Đoàn Thị Hạnh liên tục đạt các danh hiệu: Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua toàn quân.

Trung tá Đoàn Thị Hạnh cho biết: “Môi trường quân đội có tính kỷ luật cao, đòi hỏi nữ quân nhân phải nỗ lực rất nhiều để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa đảm đương vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Do hai vợ chồng đều là quân nhân nên tôi phải sắp xếp công việc khoa học, hợp lý để xây dựng hạnh phúc gia đình, chăm sóc tốt các con”.

Được biết, 2 con của chị Hạnh đều chăm ngoan học giỏi và đang theo học tại các trường đại học top đầu. Đây là nguồn động viên lớn để hai vợ chồng chị yên tâm cống hiến nhiều hơn cho LLVT tỉnh.

Với Trung tá Đoàn Thị Hạnh, giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất đã tiếp thêm niềm tin, động lực để chị nỗ lực nhiều hơn trong công việc thời gian tới. Chị muốn có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị và tiết kiệm, giảm chi phí cho đơn vị.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Trung tá Đoàn Thị Hạnh là tấm gương sáng về sự nỗ lực, sáng tạo trong công việc, đặc biệt tích cực thực hiện các sáng kiến khoa học - kỹ thuật tại đơn vị. Bộ CHQS tỉnh sẽ lan tỏa tấm gương Trung tá Đoàn Thị Hạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo”.