Trung tá Đinh Xuân Yên đoạt giải nhất cá nhân Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ biên phòng giỏi năm 2026

Hội thi năm 2026 có 30 đội đến từ các tỉnh, thành phố có BĐBP tham gia. Các đội tập trung thi 5 nội dung gồm: nhận thức lý luận chung; xử trí các tình huống nghiệp vụ; bắn súng ngắn K54 bài 1, 1b; điều lệnh và bơi tự do 3 phút theo lứa tuổi.

Đại biểu Bộ đội biên phòng thành phố dự gặp mặt trước khi tham gia hội thi. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, ở nội dung thi nhận thức, 100% thí sinh đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 79,4%; nội dung xử trí tình huống nghiệp vụ có trên 90% thí sinh đạt khá, giỏi; nội dung thi điều lệnh có trên 98% thí sinh đạt khá, giỏi. Ở nội dung bắn súng ngắn K54 bài 1, 1b, cán bộ dự thi có thao tác bắn nhanh, gọn, đúng quy định; thuần thục từng phần bắn, chấp hành thực hiện nghiêm khẩu lệnh của chỉ huy bắn, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ở nội dung bơi tự do, các cán bộ thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành phần thi theo yêu cầu...

Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Đoàn BĐBP thành phố Hải Phòng; Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai đứng thứ tư toàn đoàn trong tổng số 30 đoàn các tỉnh, thành phố.

Về cá nhân, Trung tá Đinh Xuân Yên, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng Thanh Hòa, BĐBP thành phố Đồng Nai đoạt giải nhất cá nhân.

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ cấp đồn; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.