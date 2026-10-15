Trung tá công an vượt 40 km hiến máu AB cứu bé gái qua cơn nguy kịch

Trung tá Lê Thành An hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: CALĐ.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, trưa cùng ngày, khi biết cháu Vi Bảo Tr. (SN 2014, ở xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) mắc bệnh tan máu bẩm sinh, bệnh tình chuyển biến nặng và cần gấp nhóm máu AB để truyền máu cấp cứu, Trung tá Lê Thành An, Phó Trưởng Công an xã Nam Đà (Lâm Đồng) đã khẩn trương xin ý kiến lãnh đạo.

Sau đó, anh vượt quãng đường hơn 40 km đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), nơi cháu Tr. đang cấp cứu, để hiến máu cứu người.

Nhờ tinh thần khẩn trương và những giọt máu nghĩa tình được sẻ chia kịp thời của Trung tá Lê Thành An, cháu Tr. đã vượt qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần trở lại mức ổn định và hiện đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.