Trung tá Công an hỗ trợ kịp thời cô gái trong tình huống nguy kịch

Chiều ngày 2/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hành động kịp thời cứu người của Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Công an phường Đồng Thuận, Công an tỉnh Quảng Trị rất đáng biểu dương, khích lệ, nhân lên hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an “Vì dân phục vụ” trong bất kỳ hoàn cảnh, thời gian nào khi thực hiện phong trào “Ba nhất”.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải kịp thời hỗ trợ nhân viên qua cơn nguy kịch.

Được biết, sáng ngày 1/11 (Chủ nhật), Trung tá Nguyễn Thanh Hải cùng vợ đi ăn sáng. Khi đến quán thì phát hiện một nữ nhân viên có biểu hiện ngã quỵ, mất ý thức do hạ đường huyết nghiêm trọng. Trước tình huống khẩn cấp, với kiến thức và kỹ năng sơ cứu được trang bị trong quá trình công tác, Trung tá Nguyễn Thanh Hải nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu, hỗ trợ nạn nhân và duy trì tình trạng ổn định cho đến khi nhân viên y tế có mặt và đưa đi cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải trong lần hiến máu nhân đạo cứu người trên địa bàn.

Theo thông tin cập nhật, nhờ được hỗ trợ kịp thời, nên nữ nhân viên đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đang dần hồi phục.