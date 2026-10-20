Trung tá, Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tôn vinh tình mẫu tử qua MV mới

Trung tá, Thạc sĩ Phương Mai chia sẻ về sản phẩm âm nhạc của mình. (Ảnh: PHONG THUẦN)

Ca sĩ, Thạc sĩ Phương Mai còn được biết đến với tên gọi Phương Mai Soprano. Với chất giọng đặc trưng, chị đã khiến cho MV “Lời yêu cho con” trở nên đặc biệt, khi tiếp cận tác phẩm bằng nền tảng của một nghệ sĩ thính phòng cổ điển và trải nghiệm của chính mình trong vai trò người mẹ. Những cảm nhận về việc chăm sóc, đồng hành cùng con là chất liệu đời sống giúp chị thấu hiểu nội dung bài hát, tạo điểm tựa cảm xúc cho phần thể hiện.

MV “Lời yêu cho con” có sự tham gia của các thành viên ê-kíp trong lĩnh vực âm nhạc, thu âm và sản xuất hình ảnh. Nhạc sĩ Cao Đình Thắng đảm nhiệm phối khí; Team Lương Ngọc Châu phụ trách phần vocal theo thông tin ê-kíp; Mạnh Tuấn và MucaStudio thực hiện thu âm, mastering.

MV gửi gắm sự trân trọng của nữ ca sĩ đối với vai trò của người phụ nữ trong gia đình, đồng thời là món quà âm nhạc dành cho khán giả nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ về cô học trò và ca khúc "Lời yêu cho con". (Ảnh: PHONG THUẦN)

Có mặt tại buổi lễ ra mắt MV của ca sĩ Phương Mai, nhạc sĩ Đức Trịnh, cũng là người thầy của Phương Mai chia sẻ về ca khúc: “Bài hát tôi viết có ẩn ý dành cho mẹ và con trai, không phải do Phương Mai đặt hàng mà trong một dịp tôi ngồi với những người phụ nữ ở các doanh nghiệp, trong đó có một nghệ sĩ nổi tiếng, các chị nói tôi viết, tôi gửi Phương Mai hát, lần đầu các chị nghe đã bảo xúc động rồi. Sau đó, Phương Mai xin ca khúc để làm MV và tôi đồng ý. Tôi là người có tình cảm đặc biệt trên con đường của Phương Mai. Tôi là người cho Phương Mai đi học ở Nga khi cô lấy chồng một năm, rồi cho cả chồng sang, sinh con ở Nga”.

Nhạc sĩ Đức Trịnh đánh giá, để có được ngày hôm nay, Phương Mai đã có sự dày công rèn luyện. Ông kể: “Trước đây Phương Mai hát tôi đều chê, hôm nay mới khen. Kỹ thuật thì không nói nhưng bạn ấy còn thiếu cái tình cảm, cách nhả chữ rất Việt Nam. Hôm nay thì tôi thấy bạn đủ độ chín nhờ rèn giũa, trải qua bao nhiêu năm tháng ở trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, trở thành nghệ sĩ thực thụ. ‘Lời yêu cho con’ có lẽ là cách thể hiện tình cảm bắt đầu chín muồi, trái tim, nghề nghiệp, đầy đủ mọi thứ để bắt đầu - là bệ phóng cho con đường nghệ thuật”.

Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy chia sẻ về Thạc sĩ Phương Mai. (Ảnh: PHONG THUẦN)

Là một trong những người thầy dìu dắt ca sĩ Phương Mai từ những ngày đầu vào trường, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy chia sẻ, ngay từ khi Phương Mai còn đi học, bà đã nhận ra tố chất soprano (nữ cao) với giọng hát dày, sáng và khỏe. Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy nhận xét, Phương Mai có định hướng rõ ràng với dòng nhạc thính phòng, tiến bộ nhanh trong quá trình học đại học cùng Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phúc và tốt nghiệp xuất sắc. Nữ ca sĩ nỗ lực chinh phục nhiều tác phẩm khó, đồng thời đạt thành tích tốt trong quá trình học cao học tại Nga và giành giải nhì một cuộc thi ở Ba Lan.

“Phương Mai về trường, làm cô giáo, nền tảng học chính quy, kỹ thuật hát thính phòng đã áp dụng được cho học sinh. Quá trình giảng dạy, Phương Mai đã lan tỏa được kiến thức sư phạm, nhiệt huyết của mình cho các em, đó là điều rất đáng trân trọng. Hôm nay, khi ra mắt các sản phẩm âm nhạc của mình, dù có nhiều ca sĩ hát rồi (như Mẹ yêu con), Phương Mai vẫn tạo nét riêng nhờ bản phối và cách xử lý mới, chuyển đổi linh hoạt giữa giọng ngực và những đoạn hát bay bổng, mang đến màu sắc trầm lắng, gần gũi hơn” – Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy cho biết.

Cô giáo của Phương Mai, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phúc kể lại: “Khi Phương Mai chủ động tìm tôi, tôi thấy bạn rất cá tính. Bạn bảo muốn học tôi. Khi đó trường tôi đang phát triển về nhạc nhẹ, tôi chỉ dạy thính phòng. Tôi nói luôn, theo ngành này khó, kén, vất vả nhưng cái thu lại rất ít nhưng Phương Mai bảo sẽ theo. Phương Mai tiến bộ từng ngày. Học với tôi bắt buộc phải hát bài khó. Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy Phương Mai có sự quyết tâm và kiên định với lựa chọn của mình”.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phúc chia sẻ, sau này đi học, khi tham gia các cuộc thi, Phương Mai đều gọi điện hỏi bà. “Tôi thường nói, dù Phương Mai làm gì thì tôi vẫn muốn Phương Mai hát. Đến hôm nay, bạn đã làm được, chúc mừng em. Hát nhạc cổ điển thính phòng không sợ già, càng già càng hay. Phương Mai hãy tiếp tục ra sản phẩm thêm nhiều nữa” – Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phúc động viên.

Ca sĩ Phương Mai đã bày tỏ sự xúc động trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc của mình. Chị chia sẻ, “Lời yêu cho con” hướng tới sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, đồng thời là lời gửi gắm dành cho những người mẹ, gợi nhắc mỗi người con về tình yêu và sự quan tâm đã đồng hành với mình trong quá trình trưởng thành.

Sản phẩm cũng là dịp để khán giả biết thêm về Phương Mai qua một chủ đề gần gũi, bên cạnh hình ảnh nữ ca sĩ trên sân khấu thính phòng và trong công tác đào tạo thanh nhạc.

Ca sĩ Phương Mai, nghệ sĩ dòng nhạc thính phòng cổ điển, hiện là Trung tá, Thạc sĩ, giảng viên và Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Phương Mai tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chị tiếp tục học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnesin ở Moscow, Liên bang Nga, tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc và hoàn thành xuất sắc chương trình thực tập sinh, trợ giảng sau thạc sĩ. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, chị đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Chị được ghi nhận là “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng” năm 2013, đồng thời nhận các bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.