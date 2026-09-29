Trung tá cảnh sát hình sự Hà Nội bị người đi xe máy không biển tông gãy chân

Ngày 29/9, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn (SN 1983), cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội động viên và trao giấy khen cho Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn. Ảnh: CACC

Trước đó, rạng sáng 27/9, trong quá trình tuần tra trên các tuyến Lê Duẩn - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân (Hà Nội), tổ công tác do Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn làm tổ trưởng phát hiện một xe máy không biển kiểm soát nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình này, xe máy tông vào Trung tá Tuấn khiến anh bị gãy chân phải và phải phẫu thuật cấp cứu.

Tại bệnh viện, Đại tá Nguyễn Đức Long ân cần thăm hỏi, động viên; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Đức Long cũng trao quà của Công an Hà Nội và Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho Trung tá Tuấn.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các phòng chức năng thường xuyên nắm tình hình, thăm hỏi, phối hợp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.