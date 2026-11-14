Trung Sơn mở hội giữa núi rừng
Ngày 14/11, xã Trung Sơn đã khai mạc chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026”.
Từ tối 13/11, nơi diễn ra sự kiện đã có đông đảo bà con, khách du lịch tìm đến trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo tại các gian hàng và khu trung tâm tổ chức sự kiện của xã ở thôn Đâng.
Đồng chí Đinh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn thông tin, sau sự kiện, UBND xã sẽ tiến hành rút kinh nghiệm, bổ sung quy chế, cải tạo cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động đa dạng và thường niên hơn nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Trung Sơn đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Nhằm phục vụ nhu cầu của du khách, xã Trung Sơn đã phát triển các dịch vụ homestay, cải thiện hệ thống internet, wifi, chỉnh trang các điểm đến cộng đồng và mở rộng cơ sở dịch vụ ăn uống. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống cùng đồng bào Mông ở thôn Nhồi, tham quan rừng quế, hồ, thác nước và thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc ẩm thực của đồng bào Mông, Dao, Mường trên địa bàn.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/trung-son-mo-hoi-giua-nui-rung-264522.htm