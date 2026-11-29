Ruby Reyes, một người phụ nữ sống tại khu vực Bay Area, bang California (Mỹ), cho biết cô trúng giải thưởng 2 triệu USD (khoảng 51,4 tỷ đồng) từ một tấm vé số cào vào cuối năm 2024.

Cụ thể, khi đang ở thành phố Santa Rosa, cô mua một tấm vé số cào thuộc trò chơi Instant Prize Crossword với giá 10 USD (khoảng 257.000 đồng) tại cửa hàng MD Liquor & Food. Sau khi cào vé và phát hiện hoàn thành đủ 12 từ theo yêu cầu, Reyes nhận ra mình đã trúng giải thưởng cao nhất trị giá 2 triệu USD.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì cô bắt đầu lo lắng về tình trạng nhập cư của mình. Vì sợ việc trực tiếp đến cơ quan xổ số nhận thưởng có thể khiến bản thân gặp rắc rối, thậm chí bị trục xuất, Reyes quyết định nhờ chú ruột đứng ra làm thủ tục nhận tiền.

"Tôi đưa tấm vé cho chú vì nghĩ rằng ông ấy có giấy tờ hợp pháp và sẽ trao lại tiền cho tôi", Reyes kể với N+ Univision 14.

Ảnh minh họa

Người chú sau đó đứng tên nhận thưởng và được trao tấm séc trị giá 1.520.004,08 USD (khoảng 39 tỷ đồng) sau khi khấu trừ thuế. Tuy nhiên, Reyes cho biết cô chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ người thân này.

Không chấp nhận mất trắng số tiền có thể thay đổi cuộc sống của các con, người phụ nữ đã tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi lại khoản thưởng. Cô cũng gửi lời nhắn đề nghị người chú suy nghĩ lại và trả số tiền thuộc về mình.

N+ Univision 14 cho biết đã tìm cách liên hệ với người chú để ghi nhận phản hồi nhưng không nhận được câu trả lời.

Đáng chú ý, phía Xổ số California xác nhận với truyền thông rằng tình trạng nhập cư không phải yếu tố ngăn cản một người nhận tiền trúng thưởng tại bang này. Những giải thưởng có giá trị lớn vẫn phải trải qua quy trình xác minh, bao gồm phỏng vấn và kiểm tra thông tin trên vé số.