Trúng số độc đắc 255 tỷ đồng, cụ bà 72 tuổi quyết định làm điều này

Tháng 2 năm nay, cụ bà sống tại Penang trở thành chủ nhân giải độc đắc Supreme Toto 6/58. Ngoài khoản thưởng chính, tấm vé còn mang về cho bà 173.152 RM, khoảng 1,1 tỷ đồng, tiền thưởng phụ.

Cụ bà kể đã mua vé số Toto từ những năm 1980. Vào ngày có kỳ quay thưởng, bà thường ghé điểm bán gần nhà trong lúc đi mua thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu.

Với bà, mua vé số chỉ là thú vui nhỏ, không phải điều được đặt nhiều kỳ vọng để thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, trong kỳ quay đầu tháng 2, khi thấy giải độc đắc tăng lên 40 triệu RM, bà quyết định thử vận may bằng tấm vé System 10 Lucky Pick.

Giá tấm vé là 420 RM, khoảng 2,65 triệu đồng. Các con số được hệ thống máy tính chọn ngẫu nhiên thay vì do người mua tự lựa chọn.

Kỳ quay số để tìm ra chủ nhân giải độc đắc System 10 Lucky Pick

Đó là lần đầu bà chi khoản tiền lớn như vậy cho vé số. Đêm ấy, cụ bà gần như không ngủ được. Đến sáng sớm hôm sau, bà cảm thấy thôi thúc phải kiểm tra kết quả.

Lần lượt đối chiếu, bà nhận ra cả 6 số trên vé đều trùng với dãy trúng thưởng: 19, 29, 32, 39, 40 và 54. Cụ bà gần như không tin vào mắt mình khi biết đã giành giải lớn.

Chia sẻ với công ty xổ số STM Lottery Sdn Bhd, bà cho biết vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, điều bà nhấn mạnh là lòng biết ơn và mong muốn duy trì nếp sống giản dị.

Sau khi biết tin, bà cùng chồng đi từ Penang đến Kuala Lumpur, hoàn tất thủ tục nhận thưởng tại trụ sở công ty xổ số.

Khoản thưởng chính cùng tiền thưởng phụ có tổng giá trị quy đổi khoảng 255 tỷ đồng. Dù vậy, vợ chồng bà không vội lên kế hoạch mua nhà, sắm xe hay đi du lịch xa xỉ.

Hai người thống nhất dành 1 phần tiền hỗ trợ các con. Phần còn lại dự định đưa vào các khoản tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng để bảo đảm ổn định tài chính dài hạn.

Thay vì thay đổi ngay thói quen sinh hoạt hay mua những món đồ đắt đỏ, cụ bà và chồng ưu tiên giữ gìn khoản tiền may mắn có được, dành cho gia đình và cuộc sống sau này.