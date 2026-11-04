Trúng số độc đắc 180 tỷ đồng, shipper lập tức gọi điện xin nghỉ việc

Tháng 4/2025, Gary nhận email từ National Lottery thông báo kết quả vé số. Ban đầu, ông nghĩ mình chỉ trúng 35 bảng Anh, khoảng 1,21 triệu đồng. Đọc kỹ, ông mới biết còn giành giải độc đắc 5.208.504 bảng Anh, tương đương khoảng 180 tỷ đồng.

Khi đó, Gary sống tại Barking, phía đông London, Anh, làm nghề giao hàng đến các cửa tiệm ở trung tâm thương mại Lakeside Shopping Centre, hạt Essex.

Ngày biết tin, ông thức dậy khoảng 5h20 như thường lệ để chuẩn bị đi làm. Thấy khoản tiền lớn trong tài khoản xổ số, Gary gọi xác nhận nhưng phải đợi đến 8h vì đường dây hỗ trợ chưa mở cửa.

Ông mô tả khoảng chờ 2 tiếng rưỡi là "dài nhất cuộc đời". Khi chắc chắn đã trúng thưởng, ông lập tức gọi điện xin nghỉ việc.

Khi chắc chắn đã trúng thưởng, Gary lập tức gọi điện xin nghỉ việc. Ảnh minh họa

Sau khi nhận tiền, Gary không vội sắm đồ xa xỉ mà mua 1 chiếc máy hút bụi. Ông cho biết mình và Anita, lúc ấy vẫn là bạn gái, sống giản dị, không thích phô trương và hiểu giá trị đồng tiền.

Cả 2 đã bên nhau 25 năm nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Khoản thưởng giúp họ có điều kiện làm đám cưới lớn hơn dự định và tìm mua căn nhà có vườn rộng, điều họ mong muốn sau nhiều năm bận rộn.

Tháng 6/2026, Gary và Anita chuyển đến căn nhà biệt lập có 4 phòng ngủ tại Essex. Ông hài hước nói nghỉ hưu sớm là quyết định đúng đắn, bởi làm triệu phú xổ số hóa ra cũng giống công việc toàn thời gian.

Dù đã nghỉ, Gary vẫn nhớ đồng nghiệp tại Lakeside. Hơn 30 năm, những cái vẫy tay, câu chuyện ngắn và đôi khi là tách trà từ người quen đã trở thành phần thân thuộc trong cuộc sống của ông.

Ngay khi trúng số, ông hứa quay lại chia sẻ niềm vui. Gần đây, Gary thực hiện lời hứa, mang hoa và vé xổ số Lotto Lucky Dip tặng đồng nghiệp cũ thay cho những kiện hàng trước kia.

Donna Samuels, quản lý cửa hàng Babyeze, bất ngờ và xúc động khi gặp lại ông. Cô kể Gary trước đây gần như có mặt mỗi ngày, bất kể thời tiết, luôn vui vẻ trò chuyện. Khi ông đột nhiên vắng mặt, cô từng lo lắng.

Biết ông nghỉ vì trúng độc đắc, Donna rất vui. Với Gary, những người từng gặp trong công việc luôn nằm trong kế hoạch chia sẻ niềm vui. Thấy mọi người cười nói khi gặp lại, ông cảm thấy chuyến trở về hoàn toàn xứng đáng.