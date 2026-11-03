Tháng 5/2017, Samuel Abisai, người Kenya, trở thành chủ nhân giải SportPesa Mega Jackpot trị giá 221 triệu KSh, tương đương khoảng 43,7 tỷ đồng. Khi đó, anh mới 28 tuổi.

Thay vì lập tức chi tiêu, Abisai gửi toàn bộ khoản tiền trúng số vào tài khoản có kỳ hạn với mức lãi suất 16%/năm. Trong cuộc trò chuyện trên podcast Mic Chec được phát sóng đầu năm 2026, anh cho biết vẫn giữ gần như nguyên vẹn tiền thưởng, trái với tin đồn đã tiêu hết tài sản.

Với số tiền gốc 221 triệu KSh, mức lãi suất trên giúp Abisai nhận khoảng 35,36 triệu KSh mỗi năm, tương đương gần 7 tỷ đồng. Khoản thu nhập thụ động này đủ để anh trang trải cuộc sống mà không phải sử dụng đến tiền gốc.

Abisai cho biết căn nhà tại Nairobi và chiếc ô tô của anh đều được mua bằng tiền lãi tiết kiệm, không phải từ khoản tiền trúng số. Theo anh, số tiền lãi hàng tháng lớn đến mức không dễ tiêu hết, ngay cả khi duy trì lối sống khá phóng khoáng.

Trúng số 43,7 tỷ đồng, chàng trai gửi ngân hàng rồi chỉ tiêu tiền lãi mà mãi vẫn không hết, 1 năm nhận gần 7 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Trước khi trúng độc đắc, Abisai đã sở hữu công ty thiết kế quần áo và xây dựng kế hoạch phát triển trong 5 năm. Vì vậy, giải thưởng không phải điểm khởi đầu sự nghiệp mà chỉ giúp anh thực hiện nhanh hơn những mục tiêu đã ấp ủ.

Dù nhận tiền từ năm 2017, Abisai phải đến năm 2018 mới bắt đầu sử dụng. Anh dành thời gian ổn định tinh thần và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra các quyết định tài chính.

Sau khi gửi tiền vào ngân hàng, Abisai tự thưởng chuyến du lịch Hà Lan đã được thanh toán trước. Chuyến đi giúp anh nghỉ ngơi, tránh áp lực từ những người xung quanh và không vội vàng xử lý khối tài sản mới nhận.

Thông tin trúng số lan rộng khiến Abisai nhận hàng loạt cuộc gọi và đề nghị hỗ trợ tài chính. Một số người còn tìm đến tận nhà hoặc nhờ người thân chuyển lời. Trước tình trạng liên tục bị làm phiền, anh phải đổi số điện thoại.

Abisai cho rằng khoản tiền trúng thưởng không phải tài sản có thể tiêu mãi không hết. Quan điểm này khiến anh chú trọng bảo toàn vốn, tạo nguồn thu lâu dài và tránh thay đổi lối sống quá nhanh.

Hơn 9 năm sau ngày trúng độc đắc, Abisai cho biết đã đa dạng hóa các khoản đầu tư và vẫn duy trì cuộc sống tương đối giản dị. Việc giữ tiền gốc, sử dụng tiền lãi và lập kế hoạch dài hạn giúp anh duy trì sự ổn định tài chính.