Theo CBS News ngày 19/11/2026, người đàn ông sống tại hạt Wayne, bang Michigan (Mỹ), vừa trúng giải thưởng cao nhất trị giá 6 triệu USD (khoảng 155 tỷ đồng) từ trò chơi xổ số cào của Michigan Lottery.

Người đàn ông 50 tuổi lựa chọn giấu tên khi đến trụ sở Michigan Lottery tại thành phố Lansing để làm thủ tục nhận thưởng.

Chia sẻ với cơ quan xổ số, ông cho biết bà của mình từng khuyên cháu nên thử mua vé số vì biết đâu một ngày nào đó sẽ trúng giải lớn. Kể từ khi bà qua đời cách đây 12 năm, ông vẫn duy trì thói quen này như một cách tưởng nhớ người thân.

Người đàn ông cho biết, từ khi trò chơi "$300,000,000 Extraordinaire" ra mắt cách đây hai năm, ông thường mua một tấm vé trị giá 50 USD (khoảng 1,29 triệu đồng) vào mỗi thứ Bảy.

Tấm vé may mắn được ông mua tại cửa hàng Prince Liquor trên đại lộ Gratiot ở thành phố Detroit. Tuy nhiên, ông không cào vé ngay hôm đó mà đợi đến Chủ nhật mới kiểm tra kết quả.

Ảnh minh họa

Khi phát hiện mình trúng giải 6 triệu USD (khoảng 155 tỷ đồng), người đàn ông vô cùng phấn khích. Ông thậm chí phải sử dụng ứng dụng Michigan Lottery để quét tấm vé nhằm chắc chắn kết quả mình nhìn thấy là chính xác.

"Tôi gọi cho mẹ đầu tiên để báo tin vui, sau đó gọi cho sếp và nói rằng mình đã trúng số, không cần phải đi làm nữa. Nhờ giải thưởng này, tôi có thể nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống", ông chia sẻ.

Theo cơ quan xổ số bang Michigan, thay vì nhận toàn bộ 6 triệu USD theo hình thức thanh toán định kỳ, người đàn ông lựa chọn nhận tiền một lần với khoản tiền khoảng 4,1 triệu USD (tương đương 106 tỷ đồng).

Với số tiền thưởng này, ông dự định nghỉ hưu, đầu tư, đi du lịch và chăm lo cho gia đình.

Trò chơi xổ số cào "$300,000,000 Extraordinaire" được Michigan Lottery ra mắt vào tháng 8/2024. Theo cơ quan này, tại thời điểm công bố thông tin, vẫn còn một giải thưởng cao nhất trị giá 6 triệu USD chưa có người trúng trong loạt vé của trò chơi.