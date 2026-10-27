Trúng số 10 tỷ đồng, người đàn ông ở Cà Mau bỏ lại sạp rau để đi lĩnh thưởng

Trúng độc đắc 10 tỷ đồng

Ít ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người dân đến một sạp rau củ tự lấy hàng mang đi mà không phải trả tiền. Thời điểm đó, sạp hàng không có người trông coi.

Theo thông tin được chia sẻ, chủ sạp vừa trúng giải đặc biệt xổ số trị giá 10 tỷ đồng. Sau khi biết tin trúng số, người này để lại toàn bộ hàng hóa, đi nhận thưởng rồi trở về quê.

Clip thu hút đông đảo người xem. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ sạp, đồng thời "xin vía" may mắn.

Đông đảo người dân đến lấy thực phẩm tại sạp rau của ông Đ.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra tại khu vực gần chợ Tắc Vân, tỉnh Cà Mau. Đại diện Ban quản lý chợ Tắc Vân cho biết, người trúng số tên Đ., thường gọi là Năm Đ..

“Ông Đ. bán rau cải gần chợ đã nhiều năm. Tuy nhiên, ông không thuê sạp, bán trong khuôn viên chợ nên chúng tôi không nắm rõ thông tin, chỉ biết ông quê ở tỉnh Sóc Trăng cũ.

Vợ chồng ông đến khu vực cổng chợ Tắc Vân thuê nhà làm sạp bán rau. Sau khi trúng số, vợ chồng ông để lại các mặt hàng của mình cho người dân đến lấy miễn phí. Hiện, ông Đ. đã trở về quê”, người này cho biết.

Phát gạo tặng người dân

Các tờ vé số ông Đ. trúng giải độc đắc có dãy số 729510, của Công ty Xổ số Kiên Giang phát hành, mở thưởng ngày 25/10. Biết mình trúng thưởng với số tiền lớn, ông Đ. vui mừng rời quầy hàng để đi nhận giải.

Được biết, ngoài để lại rau củ, ông Đ. còn cho phép người dân lấy các vật dụng tại sạp bán rau của mình

Ít phút sau, nhiều người dân đến lấy rau củ quả tại quầy hàng của ông Đ. Một số người còn mang đi các vật dụng buôn bán như cân, rổ, túi đựng hàng…

Theo người dân địa phương, sau khi nhận thưởng, ông Đ. còn mua gạo phát tặng người có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này cũng thu hút đông người đến nhận.

“Ông Đ. trúng số với tổng giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ. Đa số tiểu thương đều vui mừng cho ông vì biết ông cũng có hoàn cảnh khó khăn.

Có thông tin ông sẽ về quê xây dựng cuộc sống sau khi trúng số. Hiện chúng tôi chưa rõ ông có trở lại chợ Tắc Vân kinh doanh như trước hay không”, đại diện Ban Quản lý chợ Tắc Vân cho biết.

Ảnh: Cắt từ clip