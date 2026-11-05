Trong trận chung kết, Nguyễn Ngọc Trâm vượt qua Nguyễn Thị Quỳnh Như (Bắc Ninh), qua đó mang về tấm Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Công an nhân dân.

Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm vô địch karate toàn quốc. Ảnh: HTV.

Chia sẻ sau chiến thắng, Ngọc Trâm cho biết cô đã tập trung cao độ, cố gắng thể hiện tốt nhất các bài biểu diễn kỹ thuật qua từng vòng đấu. Dù có chút hồi hộp trước khi bước vào thi đấu, nữ võ sĩ dần lấy lại sự tự tin và hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch.

Đáng chú ý, trước khi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Nguyễn Ngọc Trâm vừa trải qua một kỳ ASIAD thành công. Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra ở Nhật Bản, cô cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành Huy chương Vàng nội dung kata đồng đội nữ sau khi đánh bại đội tuyển Iran với tỷ số 5-0 trong trận chung kết ngày 22/9.

Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm với bài biểu diễn mang về tấm Huy chương Vàng cho Karate Công an nhân dân. Ảnh: Tanmido.

Theo Đại tá Phạm Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bộ Công an, Ngọc Trâm đã thể hiện đúng phong độ và xứng đáng với tấm Huy chương Vàng giành được. Nữ võ sĩ vẫn còn nhiệm vụ ở nội dung kata đồng đội nữ nên cần tiếp tục duy trì sự tập trung.

Năm 2026 ghi dấu một mùa giải thành công của Nguyễn Ngọc Trâm. Hồi tháng 7, cô giành Huy chương Vàng ở cả hai nội dung kata cá nhân nữ và kata đồng đội nữ tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2026. Tiếp đó, nữ võ sĩ cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại ASIAD 20 và hiện tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch cá nhân tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 8/11, với 25 bộ huy chương và sự tham gia tranh tài của 390 vận động viên đến từ 28 đơn vị trên cả nước.