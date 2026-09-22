Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm lần thứ 2 giành HCV ASIAD:Khẳng định vị thế và bản lĩnh Thể thao Công an nhân dân tại đấu trường lớn nhất châu lục

Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh, Phó Cục trưởng Cục X03 (Bộ Công an), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao CAND và Đại tá Phạm Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao CAND trao thưởng cho Ngọc Trâm

Đây cũng là lần thứ hai bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường danh giá này của nữ võ sĩ CAND, tiếp nối chuỗi thành tích xuất sắc và khẳng định đẳng cấp hàng đầu châu lục.

Chia sẻ trong niềm xúc động khi trực tiếp chứng kiến giây phút Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đỉnh vinh quang, Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh, Phó Cục trưởng Cục X03 (Bộ Công an), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao CAND nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, một VĐV Công an nhân dân, đã giành tấm HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Đây cũng là lần thứ hai Nguyễn Ngọc Trâm giành HCV tại đấu trường ASIAD. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân VĐV mà còn là niềm vui, nguồn cổ vũ to lớn đối với Thể thao Công an nhân dân”.

Đứng giữa ngày hội thể thao lớn nhất châu Á, Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh bày tỏ niềm tự hào sâu sắc: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi Thể thao Việt Nam nói chung, Thể thao Công an nhân dân nói riêng được hòa mình vào ngày hội thể thao lớn nhất châu Á, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí trên đấu trường châu lục”.

Đội tuyển kata nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV ASIAD 20

Thành công từ sàn đấu karate là khởi đầu ấn tượng, song bức tranh kỳ vọng của Thể thao CAND tại kỳ ASIAD lần này còn trải rộng trên nhiều bộ môn trọng điểm. Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh cho biết, niềm tin và sự kỳ vọng của đoàn còn được đặt vào các vận động viên tranh tài ở môn bắn súng, đua thuyền và điền kinh.

Đây không chỉ là những nội dung cạnh tranh huy chương đỉnh cao, mà bản chất đều là những bộ môn mang tính ứng dụng thực tiễn rất cao, gắn liền trực tiếp với công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và nghiệp vụ chiến đấu tinh nhuệ của lực lượng CAND.

Những trái ngọt hôm nay bắt nguồn từ tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm sâu sát, đầu tư trọng điểm từ Lãnh đạo Bộ Công an cũng như Hiệp hội Thể thao CAND trong suốt thời gian qua.

Chiến lược phát triển có chiều sâu, tập trung nguồn lực mạnh mẽ vào các bộ môn nền tảng như võ thuật, bắn súng, bơi và điền kinh đã tôi rèn nên thế hệ vận động viên vừa có thể lực sung mãn, vừa kiên cường về ý chí.

ASIAD 20 chính là cơ hội vàng để các tuyển thủ CAND phô diễn năng lực thực chiến, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo và đóng góp quan trọng vào bảng vàng thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ngọc Trâm có màn trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh đầy thuyết phục

Đặc biệt, dấu ấn của Thể thao CAND tại giải đấu không chỉ nằm ở những khoảnh khắc thi đấu quả cảm mà còn tỏa sáng ở phong thái tự tin, bản lĩnh hội nhập.

Đại diện cho các vận động viên đoạt HCV phát biểu trước truyền thông quốc tế, Nguyễn Ngọc Trâm đã có màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh đầy thuyết phục và lưu loát. Phong thái đĩnh đạc, tự tin của nữ võ sĩ CAND đã chinh phục hoàn toàn giới báo chí trong nước và bạn bè quốc tế.

Hình ảnh đẹp ấy là minh chứng thuyết phục cho triết lý đào tạo toàn diện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao CAND. Không chỉ tôi rèn tài năng, kỹ chiến thuật và tinh thần quả cảm trên thảm đấu, đơn vị còn chú trọng bồi đắp nền tảng văn hóa, tri thức và kỹ năng ngoại ngữ vững chắc, xây dựng hình mẫu người chiến sĩ – vận động viên CAND thời đại mới: Mưu trí, dũng cảm trong thi đấu và bản lĩnh, tự tin hội nhập trên vũ đài quốc tế.