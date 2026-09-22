Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm 'bắn' tiếng Anh như gió, nghẹn ngào ôm HCV ASIAD
"Nếu không phải là người Việt Nam, có lẽ tôi không thể giành HCV" - nữ trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm xúc động chia sẻ bằng tiếng Anh trôi chảy sau khi cùng đồng đội bảo vệ thành công tấm HCV kata đồng đội nữ tại ASIAD 20. Chiến tích này không chỉ mang về niềm tự hào lớn cho kata Việt Nam mà còn để lại ấn tượng khó phai nhờ hình ảnh vừa tài giỏi vừa xinh đẹp của cô.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/trung-si-nguyen-ngoc-tram-ban-tieng-anh-nhu-gio-nghen-ngao-om-hcv-asiad-267819.html